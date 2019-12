Horum Die Überraschung war gelungen: Bernhard Eden musste sich beim letzten Klönsnack in Horum immer wieder eine Freudenträne aus dem Gesicht wischen.

Sonntagabend war Abschied nehmen vom Klön­snack in der Alten Molkerei in Horum. Als Überraschungsgäste waren die Tetta von Oldersum-Grundschule Tettens und Marianne Kaiser-Fuchs mit einer Gruppe von Kindern aus den Kindergärten des Wangerlandes mit ihren Leiterinnen nach Horum gekommen. Fast 20 000 Euro verteilte Bernhard Eden in den 33 Klönsnackjahren aus dem Überschuss für die Pflege der plattdeutschen Sprache an Schulen und Kindergärten.

Marianne Kaiser-Fuchs bedankte sich für die finanziellen und materiellen Zuwendungen für die Kindergärten des Wangerlands.

Die Kindergartenkinder erfreuten die 170 Besucher des letzten Klönsnacks mit einigen Liedern in Hoch- und Plattdeutsch. Ein Kind aus dem Kindergarten Hohenkirchen trug das plattdeutsche Gedicht „Wiehnachtsmann kiek mi an ‘n, lütten Jung bün ik man. Veel to seggen heff ik ni, Wiehnachtsmann, vergeet mi nich“ vor.

„Leev Bernhard Eden, Du hest uns vööl Godes daan un nu bünd wi ok bi de leste Klöönsnack in Horum daarbi“, see Rektorin Janna Janßen van de Grundschool in Tettens up Platt. Se bedank sük bi Kröger Bernhard Eden un all de Lüü, de mit hör Besöök helpt, dat d‘r Geld överbleev för Böker un all de anner Kraam för de Plattdüütschstünn. Bold elke Jahr hett de School bi de Klöönsnack wat upföhrt.

Mit Kinner van de Plattdütsch-AG van de Grundschool un Ehemaligen weer de Baas van de Tetta-van-Oldersum-School na Horum komen. Se wünscht sük, dat een mit de Klöönsnack wiedermaakt. „In Tettens geben wir mit der Plattdeutsch-AG nicht auf, Kinder in Niederdeutsch oder plattdeutscher Sprache zu unterrichten“, verkündete Schulleiterin Janßen. Sie hatte für Eden aus der Schulimkerei ein Glas Honig mitgebracht, um ihm den Abschied zu versüßen.

Schöler Suntke, ein Ehemaliger, bedankte sük för de Schölers un meen, dat de Lüü in d‘ Saal beduren würden, dat dat nu kien Plattdüütsch Klöönsnack mehr gifft. Matthis ut Tettens harr ok en Gedicht paraat. „In Tettens löppt dat mit dat Plattdütsch“, beloov Eden de School.

De meest Lüü in de Saal weren blied över all de Kinner, de mit Andacht wat upföhrden. Dat weer ‘t mooiste an disse Avend, meen de een of anner. Ein Lichtblick für Bernhard Eden im Kampf um den Erhalt der plattdeutschen Sprache. Der 80-Jährige war sichtlich gerührt über den unerwarteten Besuch. Wegen Umbaus kann der Klönsnack nicht mehr in Horum stattfinden.