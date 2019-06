Jever „Mist, ich hab das noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wo ich da rumknibbeln soll. . .“ Ratlos blickt eine Lehrerin auf den Teller mit Krabben, den ihr Abiturient Jan Funke vor die Nase gestellt hat. Der Kollege hingegen kommt offenbar von der Küste: „Logo kann ich Krabbenpulen“, sagt er selbstbewusst und der Granat flutscht gekonnt und krustenbefreit durch seine Finger.

Das Krabbenpulen gefolgt von einem Wettrennen in Taucherflossen über einen Hindernisparcours, waren zwei von sechs Disziplinen, die sich die Abiturienten der Beruflichen Gymnasien in Jever zum Abschluss ihrer Schullaufbahn als Abi-Streich überlegt haben. Wenn sie es als Schüler geschafft haben, die Prüfungen zum Abitur zu bestehen, dann werden die Lehrer ja wohl in der Lage sein ein Ostfriesenabitur abzulegen. . .

Die Aufgaben, die sich die Schüler um das Abistreich-Komitee Jan Funke, Tim Rösel und Friederike Ulmke überlegt haben, hatten fast alle mit der Nordsee zu tun: Aufgeteilt in zwei Teams mussten die 16 teilnehmenden Lehrer nicht nur Krabben pulen, sondern auch Heringe verputzen oder die Umrisse der ostfriesischen Inseln erraten Mit dem richtigen und geschickten Anordnen von Bierkisten galt es zudem, eine künstliche Insel in der Pausenhalle zu umrunden. Spaß hatten zudem alle beim Karaoke-Singen mit Mitgröhl-Schlagern von DJ Ötzi und Wolfgang Petry und großer Polonäse durch die Pausenhalle.

Wer sich am Ende am geschicktesten anstellte, bekam nicht nur den meisten Applaus, sondern auch ein Präsent: Die Schüler hatten Gutscheine für einen Restaurant-Besuch spendiert.

Etwas Wehmut schwang bei Schulleiter Jan Zimmermann mit: „ Das war mein letzter Abi-Streich.“ Der Schulleiter geht in Kürze in den Ruhestand.