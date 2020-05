Ausbau Der Paul-Sillus-Schule: Nun geht es an die Planung

Jever Ein Foyer mit offenen Arbeitsbereichen für die Kinder – Stichwort offenes Klassenzimmer –, Räume, die vielfältig genutzt werden können und vor allem: mehr Platz. Die Paul-Sillus-Grundschule soll modernisiert und umgebaut werden, so dass sie ihr pädagogisches Konzept als Ganztagsschule erfüllen kann. Im Bauausschuss des jeverschen Rates wurde die Stadtverwaltung nun beauftragt, mit der Schulleitung der Grundschule und einem Architekten ein Raumprogramm zu erarbeiten.

Seit November 2019 befassen sich Ratsgremien und Verwaltung mit der Erweiterung der Paul-Sillus-Schule. Der Grund: Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich; aktuell besuchen 227 Mädchen und Jungen die Grundschule, im nächsten Schuljahr werden es voraussichtlich 242 sein. Das bedeutet: die bisher zwei- und dreizügigen Jahrgänge werden durchgängig drei- und vierzügig. Doch dafür gibt es zu wenige Räume.

16 Räume hat die Schule insgesamt – elf sind zurzeit Klassenräume, einer Mehrzweckraum, einer Musikraum, einer kombinierter Förder- und Ganztagsraum und zwei Ganztagsräume. Bereits jetzt hat die Schule keine Aula oder Pausenraum, der Werkraum ist nicht nutzbar, für die Lehrerinnen gibt es nur das Lehrerzimmer, aber keine Arbeits- und Besprechungsplätze. Bei erwarteten 242 Mädchen und Jungen im nächsten Schuljahr sind mindestens 14 Klassenräume notwendig – bei 16 Räumen insgesamt bleibt nicht viel für den ganzen Rest.

Knapp wird das räumliche Angebot insbesondere auch am Nachmittag: Die Paul-Sillus-Schule ist die einzige jeversche Grundschule mit offenem Ganztagsangebot bis 15.30 – deshalb ist sie für berufstätige Eltern so attraktiv, denn ihre Kinder werden dort verlässlich betreut und beschäftigt. Zurzeit nutzen 117 Kinder die Nachmittagsangebote, das entspricht 51,5 Prozent aller Schüler. Bei steigender Schülerzahl wird voraussichtlich auch die Zahl der Ganztags-Kinder steigen.

Schulleiterin Bettina Golland hat mit Blick auf die notwendige Umgestaltung der Grundschule ein neues pädagogisches Konzept erarbeitet – und das hat nun auch die Politik von der Notwendigkeit überzeugt. Die CDU-Fraktion hatte bei der ersten Vorstellung der Ausbaupläne den Sinn der Ganztagsschule in Frage gestellt; nach einem Besuch der Ganztagsschule Schüttorf, die bereits mit einem vergleichbaren Konzept arbeitet, stimmte sie nun ebenfalls zu.

Die Paul-Sillus-Schule will laut neuem pädagogischen Konzept in Zukunft die Kinder in kleineren Gruppen individuell arbeiten lassen. „Und das geht mit 20 Schülern in einem Raum nicht“, sagt Bettina Golland.