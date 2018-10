Bauarbeiten liegen zurzeit im Zeitrahmen

Ende 2019 soll der neue Mitteltrakt des Mariengymnasium in Jever fertig sein.

Gut 3 ,5 Millionen Euro hat der Landkreis als Schulträger für das neue Gebäude eingeplant. 3,3 Millionen sind für den Bau, die restlichen 150 000 bis 200 000 Euro für die Innenausstattung. Wie berichtet, wird der Neubau breiter als das alte Gebäude und auch ein bisschen höher. Das Dach wird ein Flachdach und begrünt. Das Gebäude hat Architekt Schneider aus Berlin geplant, der auch schon das neue Verwaltungsgebäude des Landkreises geplant hat.

Der Schulbau bietet Platz für zwei Kunsträume, die sich teils zum Pausenhof hin öffnen lassen – so kann auch draußen gearbeitet werden. In der Ebene darüber mit Anschluss an die Pausenhalle wird die Verwaltung untergebracht. In den zwei Stockwerken darüber befinden sich je fünf Klassenräume und je ein Differenzierungsraum. Im Keller ist unter anderem Platz für Reinigungsmittel.

Nach dem Abriss im Sommer des alten Gebäudes erfolgten zunächst die Pfahlgründungsarbeiten. Im Anschluss werden die Bohrpfähle gekappt und der Boden muss zum Bau des Kellers teilweise abgefahren werden.

Die beauftragte Analyse für das Aushubmaterial liegt dem Landkreis Friesland vor und ist in Ordnung, teilt die Kreisverwaltung mit. Mit dem Bodenaushub ist am Montag begonnen worden. Die Arbeiten liegen aktuell voll im Zeitrahmen.