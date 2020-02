Jever Da hatte Schulleiter Markus Hofmeister eine sehr angenehme Aufgabe: Er durfte sich am Ende durch das angerichtete Frühstück kosten – elf angehende Hauswirtschafterinnen haben sich am Mittwoch dem Wettbewerb an den Berufsbildenden Schulen Jever gestellt und ihre Ideen eines schnellen und dabei gesunden Frühstücksangebots angerichtet.

Alle zwei Jahre treten die Auszubildenden des Fachs Hauswirtschaft im Hauswirtschaftlichen Wettbewerb gegeneinander an. Schon seit Jahrzehnten ist der Wettbewerb etabliert, berichtet Elvira Sperling-Fortuin, zuständig an den BBS für die duale Ausbildung Hauswirtschaft. „Grüne Berufe sind wirklich voller Leben“, betont Anna Müller, Ausbildungsberaterin der Landwirtschaftskammer: Denn professionelle Hauswirtschaft mit all ihren Facetten ist unerlässlich.

Die Siegerinnen Samira Gashi (Aurich) belegte den ersten Platz, gefolgt von Kimberty Jende (Bockhorn) und Inka Rents (Wilhelmshaven). Die Siegerin nimmt am Landesentscheid der Hauswirtschaft in Norden teil. Punktgleich waren Samira Gashi und Kimberty Jende im Vortragswettbewerb mit einer herausragenden Präsentation.

So herrscht in der Großküche geschäftiges Treiben. Da sausen die Messer übers Schneidebrett, Schüsseln werden ausgekratzt, aus den Kochtöpfen dampft es. Zwischen den Küchenzeilen die Prüferinnen – hin und wieder machen sie sich Notizen. Die Hauswirtschafterinnen haben die Aufgabe, ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstücksangebot für ein Kiosk zu entwickeln. Das muss flott gehen – nach einer Stunde muss die Präsentation stehen und der Arbeitsplatz sauber sein.

Bei Tomke Oldewurtel kommt ein wenig Hektik auf. „Ist ein bisschen stressig jetzt“, sagt sie und arbeitet sogleich weiter, denn es bleiben ihr noch fünf Minuten Zeit. Die Wettkampfrichterinnen bewerten nicht nur das Ergebnis nach Geschmack und Aussehen, sondern benoten auch die Arbeitsweise. Sie achten darauf, dass die richtigen Messer benutzt werden und richten ihr Augenmerk auf bestimmte Schneidetechniken. Auch bewerten sie, ob die Arbeitsutensilien so platziert sind, dass möglichst schnell und sauber gearbeitet werden kann.

Mit dabei ist auch Anna Hornung aus Waddewarden, die 2019 ihr Können als Auszubildende der Hauswirtschaft beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend in Bayern bewies. Sie bereitet sich auf die Meisterprüfung vor und nutzte den Wettbewerb, um schon mal Erfahrungen als Prüferin zu sammeln.

Früher oder später gründet jeder junge Mensch einen eigenen Hausstand. Genau darum drehte sich der Themenkreis des Prüfungsverfahrens in Praxis und Theorie. Von der Grundausstattung der Hausapotheke, Textilpflege bis zur Lebensmittelkunde, Ernährungsphysiologie und Haushaltsbudget reichten die Fragen, die in 45 Minuten zu beantworten waren. Damit die jungen Hauswirtschafterinnen über den Kochtopf hinausschauen müssen, standen auch Fragen zum Allgemeinwissen auf dem Prüfungsplan.