Jever „Wir haben Euch nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch eine positive Haltung, Werte wie Aufrichtigkeit und Empathie“, sagt die Leiterin der Elisa-Kauffeld-Oberschule, Bertha Paasman. Mit einer humorigen, wehmütigen und unterhaltsamen Feierstunde hat die Oberschule in Jever am Freitag 59 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Im Beisein von Eltern und Geschwistern haben ihnen ihre Lehrer gelbe Rosen und die Abschlusszeugnisse überreicht und ihnen viele gute Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg gegeben.

Wechsel in die Oberstufe

Elf junge Leute des neunten Jahrgangs wechseln mit ihrem Abschluss nun in eine Berufsausbildung oder an die Berufsbildenden Schulen, so Schulleiterin Bertha Paasman. Den zehnten Jahrgang besuchten 48 Schülerinnen und Schüler. Von ihnen haben 14 einen Realschulabschluss geschafft und 25 einen erweiterten Sekundarabschluss erreicht, der zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe berechtigt. Auch sie wechseln nun zum überwiegenden Teil ins Berufliche Gymnasium, einige in andere Klassen der Berufsschule.

Mit Preisen geehrt wurden die Zehntklässlerin Lena Blumenthal als Jahrgangsbeste und für ihre konstant gute Leistungen auch Djeilan Hamza.

Die Verabschiedungsfeier in der Pausenhalle der Oberschule war für Lehrer, die scheidende Elternvertreterin Sandra Priess und natürlich ganz besonders für die Schüler der richtige Zeitpunkt, um Rückschau zu halten auf sechs Jahre gemeinsames Schulleben. Lehrer und ihre Marotten wurden in kleinen Schüler-Aufführungen aufs Korn genommen und die Lehrer zu Vorträgen oder zum Vorsingen an die Tafel gerufen.

Es gab Erinnerungen an gemeinsame Klassenfahrten nach England oder nach Berlin, an den „Anschiss-Dienstag“ oder das Landwirtschafts-Praktikum damals in der achten Klasse.

Für Verblüffung sorgten Laura und Max mit ihrer kleinen „Zaubershow“ aus der Trickkiste von Physik und Chemie. Lilian, Nu, Ira und Alina blickten in einem kurzem Sketch als alte Frauen auf ihre Schulzeit an der Elisa-Kauffeld-Oberschule zurück und fragten sich, woran sie sich in 60 Jahren wohl noch erinnern werden.

Lob für gute Leistungen

Elternvertreterin Sandra Priess verabschiedete sich ebenfalls und bezeichnete das Ende dieser Schulzeit als Anfang eines neuen Weges für die jungen Leute.

Schulleiterin Bertha Paasman lobte die guten Leistungen des Abschlussjahrgangs 2018. Sie erzählte die Geschichte eines Gärtners und verglich ihre Schüler mit anfangs „zarten Pflänzchen“, die 2160 Tage lang gedüngt und gegossen wurden und zu einem bunten Strauß herangewachsen seien.

Die Schüler haben auf ihrem Weg auch gelernt, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Das sei der Grundstock für ein weiteres erfülltes und glückliches Leben.

