Jever Draußen herrschen Minus 4 Grad, drinnen ist es auch kaum wärmer. Und trotzdem betreten die Schüler der 11. Klasse des Mariengymnasiums Jever an diesem Montag über wenige Stahlgitter-Stufen die Demokratische Republik Kongo. Dort ist es eng, kaum genug Platz für alle. „Ihr befindet euch auf einem kongolesischen Markt – schaut euch um“, sagt Geografie-Studentin Hannah Schimpl.

Jeweils zu zweit

Die 27-Jährige begleitet den Flucht-Truck des katholischen Hilfswerks „Missio“, der auf Einladung der Ökumene Jever noch bis Mittwoch auf dem Schlossplatz Station macht. In einer interaktiven Ausstellung beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler von Religionslehrerin Kay-Britta Stahl mit den Bürgerkriegsflüchtlingen. Jeweils zu zweit gehen die Jugendlichen durch die Ausstellung und schlüpfen dabei in die Rolle junger Kongolesen. So wie Maren und Lea. Die beiden 17-jährigen Mädchen werden nun zu Christelle, eine 28-jährige Studentin, und Irene, eine 22-jährige Aushilfe.

missio-Truck und Aktion Schutzengel Der Missio-Truck auf dem Schlossplatz Jever ist am Dienstag, 27. Februar, von 16 bis 17 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Ab 18.30 Uhr findet der Abend der Begegnung bei der Volksbank statt. Die interaktive Ausstellung mit Themen-Räumen, Mitmachangeboten sowie Spiel- und Hörstationen bietet einen Einblick in das Leben von Bürgerkriegsflüchtlingen in der Demokratischen Republik Kongo. Die Aktion Schutzengel zu der auch der Missio-Truck gehört, setzt sich weltweit für Familien in Not ein. www.missio-hilft.de

Ihr Dorf wurde überfallen, denn in ihrer Heimat im Ost-Kongo liefern sich Soldaten und Rebellen erbitterte Kämpfe. Seltene Rohstoffe wie das Mineral Coltan, das zur Herstellung von Smartphones benötigt wird, wird dort in Minen unter unzumutbaren Bedingungen abgebaut. Die Minen werden überwiegend von Rebellen betrieben, die mit diesem lukrativen Handel ihr Kriegsgeschäft finanzieren.

Seit gut zwei Jahrzehnten tobt im Kongo ein blutiger und grausamer Bürgerkrieg. Und die Zivilbevölkerung gerät regelmäßig zwischen die Fronten. Folter, Vergewaltigung, Mord und Ausbeutung sind an der Tagesordnung.

Die Menschen dort haben kaum eine Chance auf ein besseres Leben. Viele versuchen zu fliehen. Genauso wie Christelle und Irene: „Diese Menschen leben in ständiger Angst. Das war eine krasse Erfahrung“, sagt Lea alias Irene. „Das können wir uns hier gar nicht vorstellen.“

„Durch die Videos und die interaktiven Elemente konnte ich mich gut in meinen Charakter einfühlen, so war ich irgendwie viel näher am Thema“, sagt Maren alias Christelle.

Rohstoffe fördern Gewalt

Schon früher förderte ein Rohstoff in der Demokratischen Republik Kongo die Gewalt im Land: Kautschuk, vielfach verwendet in der Autoindustrie. Und während es derzeit Coltan ist, das vor allem in Zentralafrika vorkommt und abgebaut wird, wird künftig Kobalt dafür sorgen, dass die Kriege im Land weiter finanzierbar bleiben. Denn Kobalt wird zur Produktion von Elektro-Autos benötigt. So befördert die Energiewende Krieg und Terror.

Während der eine Teil der Klasse durch den Missio-Truck geht, folgt der andere Teil dem Vortrag von Eva Maria Riquartz. Sie berichtet aber nicht nur von den Zuständen im Kongo, sondern auch von den Projekten, die Missio vor Ort initiiert hat, um den Menschen zu helfen. Unterstützt werden etwa Trauma-Zentren oder zertifizierte Minen. Und sie hat noch einen Tipp für die Schüler, wie sie helfen können: „Das Handy recyceln und möglichst lange nutzen.“