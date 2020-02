Jever Wenn Eltern im Sommer entscheiden müssen, welche weiterführende Schule ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll, können sie getrost auch ihre Kinder fragen: Die Viertklässler der umliegenden Grundschulen kennen sich nach drei Schnuppertagen zumindest im Mariengymnasium bestens aus: Lehrerin Franziska Bartke hat die Schnuppertage erstmals organisiert.

Noch bis Freitag können Mädchen und Jungen aus den Grundschulen als Gastschüler am regulären Unterricht der 5. und 6. Klassen teil. Auf die Idee kam die Lehrerin, weil die klassischen Tage der offenen Tür an der Schule zwar einen Überblick übers Angebot bieten, aber keinen Einblick in den Unterricht.

„Wir haben knapp 180 Grundschüler, die sich auf die drei Schnuppertage verteilen“, erzählt Bartke. Die Kinder werden in dieser Zeit von ihren Grundschulen vom Unterricht befreit. „Die Kooperation mit den Grundschulen läuft wirklich sehr gut“, betont sie.

Mit den Schnuppertagen sollen die potenziellen neuen Gymnasiasten einen Eindruck vom Alltag bekommen – nicht nur im Unterricht, sondern vor allem auch in den großen Pausen. So soll ihnen mögliche Angst vor dem Trubel an der etwas größeren Schule genommen werden.

Während die Grundschüler den Schulalltag kennenlernen, bekommen die Eltern eine Schul- und Bibliotheksführung im Mariengymnasium. „Wir hoffen, dass vielen die Schnuppertage so gut gefallen, dass wir sie nach den Sommerferien als Schüler hier begrüßen dürfen“, sagt Franziska Bartke.

Neben den drei Schnuppertagen findet auch in diesem Jahr wieder ein Tag der offenen Tür statt. Am 20. März heißt die Schule wieder alle Interessierten willkommen – insbesondere natürlich die Viertklässler und ihre Eltern. Der Tag der offenen Tür findet von 15 bis 18 Uhr statt. Dann werden sich alle Fachbereiche vorstellen und einen Einblick in ihre Fächer geben. „Es wird auch am Tag der offenen Tür Arbeitsgemeinschaften geben, die Einblick in die Angebote geben“, so Bartke.