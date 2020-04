Corona-Krise: „Stresslevel in Familien unerträglich“

Jever Schulpflicht und Bildungsauftrag – beides liegt fest in den Händen des Landes. Doch seit der Schließung der Schulen zur Eindämmung des Corona-Virus’ „wurde dieser Bildungsauftrag von der Politik auf die Familien abgewälzt“, bemängelt Ralph Erdin. Der 56-Jährige aus Jever hat zwei schulpflichtige Töchter – wie alle Schüler müssen sie zu Hause lernen.

„Eltern stark belastet“

„Die Politik geht wie so oft einen recht einfachen Weg: Es werden Vorgaben gemacht, regeln sollen diese aber andere. Den Eltern wird die schwere Last übertragen, den Kindern den Lernstoff zu Hause zu vermitteln“, bemängelt Erdin. Er hat sich mit einem Offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil, an Kultusminister Grant Hendrik Tonne und die Landtagsfraktionen gewandt. Seine Anregung: Die Abschlussprüfungen in allen Schulformen für das laufende Schuljahr abzusetzen und die vorhandenen Zensuren für das Abschlusszeugnis zu nutzen. „Das würde das Stresslevel in den Familien endlich senken“, so Erdin.

Seine Kritik am derzeitigen Zustand: „Leider lässt die Politik unberücksichtigt, dass viele Eltern aufgrund der Lage sicherlich große Probleme wie Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, fehlendes Einkommen zu bewältigen haben. Hier von den Eltern zu verlangen, dass sie nebenbei ihr Kind motivieren, sich den Lernstoff selbst anzueignen, oder den Stoff gar zu vermitteln, ist schon recht einfach gehalten“, bemängelt Erdin.

Bemerkenswert sei, dass die Politik registriere, dass häusliche Gewalt zunimmt. „Leider trägt die Politik dazu einen großen Teil bei: Der Stresslevel in vielen Haushalten dürfte bei Eltern und Kindern extrem hoch sein – nicht alle Eltern sind Akademiker“, schreibt Erdin an den Ministerpräsidenten.

Prüfungen absetzen

Helfen würde allein, Abschlussprüfungen abzusetzen. „Wer glaubt, dass die Schüler nach den Belastungen der vergangenen Wochen in der Corona-Krise ihre Schulnoten halten oder sogar verbessern können, irrt gewaltig. Hier sehe ich eher eine Verschlechterung der Zukunftschancen unserer Kinder. Ein Abschlusszeugnis im Bereich von ,ausreichend‘ eröffnet eben keine Chancen auf dem künftigen Schul- und Berufsweg“, so der Vater.

Zugleich appelliert der Jeveraner an das Land, die nun gestartete Diskussion über eine schrittweise Öffnung von Schulen zu beenden: Es sei eher realistisch, über Schulöffnungen Ende Mai/Juni nachzudenken, „wenn überhaupt noch dieses Schuljahr“.