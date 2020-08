Corona: Krippe kurz geschlossen

Jever Das Gesundheitsamt Friesland hat am Freitag kurzfristig die Kinderkrippe an der Schützenhofstraße in Jever geschlossen: Eine Mitarbeiterin hatte Krankheitssymptome gezeigt. Deshalb war auch ein Coronatest durchgeführt worden. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses blieb die Krippe zunächst geschlossen – da das Testergebnis noch am Freitag vorlag und negativ ist, hat das Gesundheitsamt die Schließung der Krippe aufgehoben.

Eltern können ihre Kinder also am Montag wieder zur Betreuung in die Krippe bringen.

„Für die betroffenen Eltern ist es schade, dass ihre Kinder am Freitag nicht in die Krippe konnten. Aber besonders bei Krippen und Kindergärten ist uns zum Wohl der Kinder Vorsicht lieber als Nachsicht“, begründet Landrat Sven Ambrosy die kurzfristige Krippenschließung.