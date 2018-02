Jever Ein Jahr „enera“ – was seitdem alles geschehen ist, stellen Frank Glanert und Kim-Christopher Granz am Donnerstag, 8. Februar, bei einem „Meetup enera“ in Jever vor: Beginn ist um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses in Jever.

Bei der kurz und knackigen Veranstaltung können Interessierte viele Informationen und Einblicke in Sinn, Zweck und Hintergrund des Projekts „enera“ erhalten. „Das Projekt stellt eines der größten Demonstrationsvorhaben der Energiewende dar und setzt von Anfang an auf die Einbindung von Bevölkerung und Gewerbe bzw. Unternehmen“, erläutert Frank Glanert.

Verschiedene Aktionen wie eine E-Biketour quer durch die Region oder das erste Barcamp in Dangast haben bereits für Aufmerksamkeit gesorgt – vor allem auch in den digitalen sozialen Netzwerken. Von diesen ersten Erfahrungen können Besucher des „Meetup“ profitieren.

Denn die konkrete Einbindung von Menschen, Unternehmen und Institutionen auf der Ostfriesischen Halbinsel – der enera-Modellregion – ist von Anfang an Bestandteil. „Und hier wollen wir zeigen, dass die Energiewende gelingen kann, wenn alle daran beteiligt sind“, erläutert Frank Glanert, Projektingenieur beim Konsortialführer EWE. Dass es enera mit der Einbindung der Bevölkerung ernst ist, habe sich schon in den ersten Monaten nach dem Start gezeigt: Mit zwei elektrisch unterstützten Transporträdern sind Glanert und Granz im vergangenen Jahr quer durch die Modellregion geradelt – 220 Kilometer von Ost nach West, von Varel nach Greetsiel. Dabei hatten sie auch in Jever Station gemacht und über die Chancen intelligenter Vernetzung informiert.

Die beiden E-Transporträder sind übrigens weiter in Jever unterwegs: enera hat sie leihweise an den Verein „Dein Deichrad“ gegeben, der damit nun Fahrrad-Sharing in Jever und Wilhelmshaven etablieren will (die NWZ berichtete).

Im Rahmen des Meetup in Jever sollen nun Einblick in die unkonventionelle Herangehensweise gegeben und im Sinn eines „Werkstattberichts“ Wissen auch zum Umgang mit sozialen Medien, aber auch Beteiligungsformaten weitergegeben werden.

„Der Erfolg der Aktionen lässt sich auch mit Zahlen belegen. Auch diese bringen wir an diesem Abend mit“, verspricht Glanert.

Meetup enera – Trip durch die Region Das enera-Meetup beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Kreisamts Friesland, Lindenallee 1. Bis 20 Uhr gibt es Infos über das Pilotprojekt – und über Möglichkeiten der Beteiligung. Bei enera, gestartet zum Jahresanfang 2017 in den Landkreisen Friesland, Wittmund und Aurich sowie Stadt Emden, geht es um die intelligente Steuerung von Stromnetzen. Ziel ist, dass in Zukunft der vor Ort produzierte Strom auch vor Ort genutzt wird. Und zwar dann, wenn er benötigt wird. Enera will zeigen, dass zukunftsfähige Energiesysteme durch den Einsatz intelligenter Technologien effizienter betrieben werden können und so unnötiger konventioneller Netzausbau vermieden werden kann. Erneuerbare Energien können durch intelligente Verteilung besser genutzt werden, Zwangsabschaltungen werden zur Ausnahme, und die Versorgungssicherheit bleibt auf dem gewohnten hohen Niveau. Im Ergebnis wird so ermöglicht, die Ziele der Energiewende zu deutlich geringeren volkswirtschaftlichen Kosten zu realisieren. Aus Sicht der mehr als 30 Unternehmen und Institutionen, die an enera beteiligt sind, ist das Projekt der „nächste große Schritt der Energiewende“. Ziel des vom Bundeswirtschaftsministerium über vier Jahre geförderten Projekts ist die konkrete Einbindung von Menschen, Unternehmen und Institutionen der Ostfriesischen Halbinsel. www.energie-vernetzen.de