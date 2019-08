Begegnungsabend

Am Donnerstag, 29. August, findet der Begegnungsabend „Vertrauen auf nachhaltige Entwicklung?“ mit vier Vertretern des Adivasi-Projekts in Jever statt. Alle Interessierten sind um 19.30 Uhr in den Gemeinderaum der ev. Kirchengemeinde am Jonasgang eingeladen. Dann gibt es spannende Geschichten aus erster Hand zu hören.