Jever Der Tisch ist gedeckt, es gibt Kaffee und Tee, frische Brötchen und frischgepresste Säfte, Wurst und Käse, Marmeladen, frisches Obst. Und einen Vortrag. Den hält Antje Balters aus Weyhe bei Bremen. Gut 200 Frauen und einige wenige Männer, die zwischendurch zum musikalischen Rahmenprogramm beisteuern, sind gespannt. Die Referentin, Verlagslektorin und Übersetzerin, die mit ihren Vorträgen schon zweimal die „Frühstückstreffen für Frauen“ bereichert hat, hält einen Vortrag mit dem vielsagenden Titel „Ach mach’ doch, was ich will“.

Richtig: Es geht darum, sich aus Zwängen zu befreien und mehr auf das zu hören, was man selbst möchte und was selbst wichtig ist für jeden persönlich. Im Alltag. Im Job, in der Familie. Im Spagat zwischen Job und Familie. Es geht um die Frage, ob wir (fremd-)bestimmt werden oder ob wir selbst entscheiden können, wie wir leben wollen. Antje Balters, die schon einige Bücher und Schriften zum Thema veröffentlicht hat, ist überzeugt: „Wir haben in jeder Situation Entscheidungsspielräume.“ Jeder könne entscheiden, ob er/sie handelnde Person oder behandelte Person ist. „Wer sich entscheiden kann setzt Energie frei. Opferhaltung lähmt“, sagt Antje Balters.

In ihren früheren Vorträgen behandelte die Referentin die Stutenbissigkeit, die Rivalität unter Frauen. Diesmal lag der Fokus darauf, wo man sich selbst im Weg steht im Leben. „Männer können hier auch was lernen“, sagt Antje Balters schmunzelnd. Männer seien in Beziehungen oft konfliktscheu und täten dann das, was Frau oder Partnerin vorschlägt oder fordert, um ihre Ruhe zu haben und denken sich dann ihren Teil.

Wünsche ständig zu unterdrücken, kostet Kraft und frisst Energie. ist Antje Balters überzeugt. Natürlich muss man Kompromisse machen können – aber nicht ständig klein beigeben.

Die Veranstaltung am Samstagmorgen im Schützenhof war bereits das 42. Frühstückstreffen für Frauen. Das nächste folgt am 14. März 2020.