Friedrich-Schlosser-Schule: Bis zu den Ferien sollen alle zurück sein

Kontakt per Videokonferenz und durch Hausbesuche

Kritik gibt es unter der Elternschaft der Friedrich-Schlosser-Schule am Schulbusbetrieb: Laut Elternvertreterin Pamela Kunze füllen die Taxiunternehmen ihre Wagen mittlerweile wieder bis zum letzten Platz; auf Abstandsregeln und Maskenpflicht werde nicht geachtet. „In Einzelfällen sitzen in den Taxen fünf bis sechs Kinder – das ist für mich unverständlich“, sagt sie. Wie berichtet, verweist der Landkreis Friesland als Träger der Schultaxen darauf, dass gemäß Corona-Verordnung des Landes der Mindestabstand im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) „soweit möglich“ einzuhalten ist. „Die Unterschreitung des Mindestabstands ist ausnahmsweise zulässig“, so der Landkreis. Zusätzliche Schultaxen fahren zu lassen, sei nicht möglich.

Anna-Maria Janssen, Unterstufenleiterin im Schulzweig „Geistige Entwicklung“, erklärt, was die Kinder in der Schließphase leisten mussten: „Wir verschicken regelmäßig Päckchen mit Hausaufgaben in Deutsch, Mathe, aber auch mit lebenspraktischen Aufgaben wie Spülmaschine ausräumen oder Kuchen backen, Bastelanleitungen und dem Rezept der Woche.“

Kontrolliert wurden diese Hausaufgaben von den Eltern und bei den älteren Kindern per Videokonferenz. Die Anleitungen sind auch hier illustriert mit Symbolen, Janssen nennt es „erweitertes Lesen“. Sie und ihre Kollegen besuchen ihre Schülerinnen und Schüler auch persönlich – natürlich auf Abstand, was herzlich angenommen wird.

Die Eltern mussten laut Kunze „aufklären, ohne Angst zu machen“. Von der Schule wurden Notfallnummern ausgegeben. „Wichtig ist, viel mit Kindern zu reden, sie nicht allein zu lassen und den Kontakt zu Gleichaltrigen nicht zu verlieren.“