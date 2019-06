Jever /Gudalur 2016 und 2017 war es kein Problem – doch in diesem Jahr haben die von Pastorin Katrin Jansen nach Jever eingeladenen vier indischen Adivasi keine Visa für die Einreise nach Deutschland erhalten. „Der geplante Begegnungsabend mit ihnen am 12. Juni muss nun leider ausfallen“, sagt die Pastorin.

Sie engagiert sich seit vielen Jahren in einem gemeinnützigen Entwicklungs- und Selbsthilfeprojekt namens ATP in Südindien: Die Adivasi, die Ureinwohner im Nilgiris-Gebirge, sind eine Minderheit, die in Armut leben. Von Deutschland aus unterstützt eine Aktionsgruppe sie seit 25 Jahren bei der Anlage einer Teeplantage, beim Teeverkauf sowie bei Bildungs- und Gesundheitsarbeit.

Dazu gehört auch, dass der Verein Jahr für Jahr Vertreter der Adivasi nach Deutschland einlädt, um über ihr Leben und ihre Projekte zu erzählen. 25 Jahre war das kein Problem. Doch nun gibt es für die Inder keine Visa. „Die Begründung: Die Rückkehrwilligkeit unserer jungen, erstmals ins Ausland reisenden, zum Teil ledigen und kinderlosen Referent/innen zwischen 25 und 39 Jahren sei aufgrund mangelnder wirtschaftlicher und familiärer Verankerung in Indien nicht ausreichend gesichert. In dem Zusammenhang sei der Anlass ihrer Reise nach Deutschland nicht vertrauenswürdig genug“, berichtet Katrin Jansen.

Sie weiß, dass fast alle gemeinnützige Vereine, Organisationen und Verbände mittlerweile vor bürokratische Betonwände laufen, wenn sie Menschen aus Entwicklungsländern nach Deutschland einladen. „Die Richtlinien für Besuche/Visa verschärfen sich und bestehende Richtlinien werden deutlich strenger ausgelegt. Die Abschottung gegenüber Menschen aus den Ländern des Südens nimmt zu. Es könnten ja verkappte Asylanten sein, die dann illegal hierbleiben. Und nebenbei werden konstruktive Begegnungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern erschwert oder verhindert und Initiativen, die sich für Verständigung und ein gutes Miteinander in der Welt einsetzen, werden gegen die Wand gefahren“, ärgert sich die Pastorin.

Die Nachricht, dass sie keine Visa erhalten, habe die vier indischen Delegierten, die südindische Partnerorganisation und den Verein ATP kurz vor der geplanten Reise als Schock getroffen. „Wir setzten alle möglichen Hebel in Bewegung und erreichten, dass sich das Büro des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt mit dem Visa-Fall befasste. Doch es blieb bei der Ablehnung“, sagt Katrin Jansen. „Jeder Visumsantrag werde als Einzelfall geprüft und schließlich seien zwei Sachbearbeiter im Deutschen Konsulat in Chennai unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis gekommen, bekamen wir gesagt.“

Theoretisch ist eine Neubeantragung der Visa möglich, doch nicht rechtzeitig für diese Reise. Nun müssen das fertig geplante vierwöchige Programm mit den Adivasi und damit auch die geplanten Besuche und Veranstaltungen in Jever ausfallen. „Viele Arbeitsstunden und auch einiges Geld – unter anderem für die Flüge – sind damit dahin.“ Das sei nicht nur ärgerlich, sondern es zeige auch, wie sich Deutschland gegenüber der Welt abschottet. „Traurig“, sagt Katrin Jansen.