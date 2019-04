Jever In der Schule haben sie einst den Anschluss und den Abschluss verpasst – und damit ihnen das nun auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz nicht auch noch passiert, holen ein Dutzend Schüler zwischen 16 und 21 Jahren im Berufsvorbereitungsjahr an den Berufsbildenden Schulen Jever und im Berufsbildungszentrum der GPS all das nach, was zum Schulabschluss fehlte. „Wir machen die Jungs ausbildungsreif“, sagt Edzard Stöhr von den BBS Jever. Dazu gehört auch ein einwöchiger Workshop in der Schlachtmühle Jever als so genannter außerschulischer Lernort. Dort haben die Jugendlichen den Umgang mit Werkzeug gelernt und technische Probleme gelöst. Am Montag präsentierten sie nicht ohne Stolz die Arbeitsergebnisse.

In drei Gruppen wurden drei Projekte für die Mühle umgesetzt: So wurde zum Beispiel die alte Dreschmaschine für das Museum nach gut 50 Jahren aus dem Dornröschenschlaf geweckt und mittels eines Elektromotors wieder in Gang gesetzt.

Eine weitere Gruppe hat sich mit dem Be- und Verarbeiten von Holz beschäftigt und die Elektrik in der Mühle mit einem kleinen selbstkonstruierten Schrank eingehaust.

Eine dritte Gruppe waren die Metaller, berichtet Holger Krahe vom Team der Schlacht­mühle. Die Jungs haben für die Grützmühle einen Flachriemenschutz gebaut. Das ist eine Gitterkonstruktion, die verhindert, dass man versehentlich in den Riemenantrieb greift und sich verletzt.

Nach einer Woche tüfteln, schweißen, sägen, verkabeln und verleimen geht es am heutigen Dienstag wieder zur Schule, wo zielstrebig auf den Abschluss und die Ausbildung hingearbeitet wird. Florian (18) aus Sande hat’s gefallen in der Mühle: Arbeit mit Holz ist mein Ding.“

