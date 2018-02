Jever Alle sind mucksmäuschenstill. Niemand sagt etwas. Nur die Küchengeräte sind zu hören. Das Rattern des Mixers, das Klimpern der Töpfe, das leise Brummen des Backofens, das helle Piepen beim Einstellen der Herdplatte. Ansonsten: Stille. So konzentriert arbeiten die Auszubildenden in der Hauswirtschaft. Das müssen sie auch – denn sie haben nur eine Stunde Zeit, um ihr Menü zuzubereiten. Und da ist perfekte Organisation gefragt – ohne Ablenkung.

Erneut haben die Auszubildenden an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Jever den Hauswirtschaftlichen Wettbewerb durchgeführt. Das Motto in diesem Jahr: „Hauswirtschaft schafft Lebensqualität – Für alle Menschen und Kulturen“. Beim Zusammenstellen des Menüs bedeutete das für die Teilnehmerinnen: Sie mussten über die Landesgrenze hinaus schauen.

Mit kritischem Blick stehen die Jurorinnen hinter den jungen Frauen, beobachten jede Handbewegung, jede Entscheidung. Eine von ihnen ist Andrea Hedemann. Mit Blatt, Klemmbrett und Kugelschreiber ausgestattet steht sie in der Küche, blickt über die Schultern von Janina Eilers und Jessica Dirks. „Das ist ganz schön spannend“, sagt die Jurorin. „Vor allem, weil hier Auszubildende aus dem ersten, zweiten und dritten Lehrjahr gemischt sind – aber wir nicht wissen, wer wie weit ist.“ Alle werden gleich behandelt, gleich bewertet. Und wie genau?

Auf einem Merkzettel sind alle Bewertungskriterien zusammengestellt. Andrea Hedemann braucht den nicht, sie macht das schon seit zehn Jahren, hat ein geschultes Auge. „Wie sind die Teilnehmerinnen organisiert? Haben sie Hände und Gemüse gewaschen? Arbeiten sie nach ihrem Plan, den sie vorher erstellt haben? Solche Fragen müssen wir uns stellen.“

Macht jemand etwas besonders gut, wird das sofort notiert. Aber auch, wenn etwas nicht ganz so gut klappt, wird das vermerkt. „Hier hat gerade jemand Früchte aus dem Eisfach genommen, den Rest aber nicht zurückgelegt – die können wir nachher wegschmeißen“, sagt Andrea Hedemann. So etwas entgeht ihr nicht, so etwas sieht sie sofort.

Die Früchte werden für einen Nachtisch verwendet: es gibt rote Grütze. Ein andres Dessert: syrischer Griespudding. So etwas fängt dann das Motto auf – Lebensqualität für alle Menschen und Kulturen.

Ein anderes Gericht: Zaziki und Reissalat, dazu eine Blätterteigpizza. Das bereitet Janina Eilers zu. Die Pizza holt sie gerade aus dem Ofen, der leckere Duft füllt die ganze Küche, da bekommt sicher der ein oder andere schon hunger. Ein wenig müssen sie sich aber noch, das Probieren steht erst später an. Denn die Arbeit, die kommt ja bekanntlich zuerst...

Hauswirtschaft schafft Lebensqualität – für alle Menschen und Kulturen Unter dem Motto „Hauswirtschaft schafft Lebensqualität – Für alle Menschen und Kulturen“ fand der Hauswirtschaftliche Wettbewerb und Leistungswettbewerb der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auch wieder an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Jever statt. Die Gewinnerin an der BBS Jever ist Tomma Witting. Jessica Dirks erreichte den 2. Platz, den 3. Platz Maria Wessels. Tomma Witting wird im April am Landesentscheid teilnehmen. Der Gewinner oder die Gewinnerin ist wiederum für den Bundesentscheid qualifiziert. Anna Hornung gewann den 1. Platz im Vortragswettbewerb. Die Ausgangssituatio n im Wettbewerb: An der Schule findet ein interkultureller Nachmittag statt, Schüler aus verschiedenen Nationen lernen sich kennen. Zu den Aufgaben gehörten: • Nahrungszubereitung • Vortrag/Präsentation zur Gestaltung des Nachmittags • Bestimmung von Trockenfrüchten • Fachliche Fragen beantworten Eine Jury bewertet alle Ergebnisse. Sie besteht aus Meisterinnen der Hauswirtschaft, Lehrerinnen und Repräsentantinnen der Landwirtschaftskammer. BBS-Schulleiter Jan Zimmermann wünschte zu Beginn des Wettbewerbs allen zehn Teilnehmerinnen viel Erfolg. „Allein durch Ihre Teilnahme sind Sie für mich alle Gewinnerinnen – egal wie das hier ausgeht“, sagte er. „Sie sind mit der Hauswirtschaft so komplex unterwegs und nehmen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft ein – denn Ernährung ist für die Gesellschaft wichtig. Das müssen Sie für sich vereinnahmen.“ I ris Meier, Meisterin der Hauswirtschaft und Leiterin des Wettbewerbs, spornte die Teilnehmerinnen an und betonte im Vorfeld: „Egal wie das hier ausgeht, zieht es durch und macht euer Ding.“

