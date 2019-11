Jever Die Hauswirtschaft ist allgegenwärtig, wird aber nicht wahrgenommen: Sie hat kein Image. „Vielen ist dieser Beruf heute nicht mehr bekannt“, hat Anna Hahnke festgestellt. Sie ist Ausbildungsberaterin der Landwirtschaftskammer.

Berufsbild Hauswirtschaft Die Hauswirtschaft versorgt und betreut Menschen, schafft mit Kreativität eine angenehme Atmosphäre und bereitet schmackhafte Mahlzeiten zu. Hauswirtschafterinnen wissen, wie Kleidung gepflegt und die Wohnung gereinigt wird. Doch erst, wenn etwas nicht funktioniert, das Essen schlecht, die Wäsche schmutzig ist, fällt auf, wie wichtig Hauswirtschaft ist. Aufstiegsmöglichkeiten bestehen zur Meisterin, Betriebsleiterin, Fachkraft für Haushaltsführung und Familienbetreuung in landwirtschaftlichen Betriebe (Dorfhelferin), Lehrerin für Fachpraxis und Ökotrophologin. Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt werden als sehr gut bewertet: Privathaushalte wie landwirtschaftliche Unternehmen, soziale Dienste, Altenpflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Mensen/Kantinen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Hotels, Kur- und Rehazentren und Tagungshäuser suchen dringend Kräfte.

Um das zu ändern, haben sich jetzt zwölf Ausbilderinnen aus den Kreisen Aurich, Emden, Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven in den Räumen der Berufsbildenden Schulen Jever über Aktuelles aus der hauswirtschaftlichen Berufsausbildung ausgetauscht. Ein großes Problem sind fehlende Auszubildende sagt Anna Hahnke.

Dabei sei Hauswirtschaft ein moderner Dienstleistungsberuf: „Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema. Denn zur Hauswirtschaft gehört die Nahrungszubereitung unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit durch den Einkauf von regionalen und saisonalen Lebensmitteln“, betont Elvira Sperling-Fortuin. Sie unterrichtet mit vier weiteren Lehrerinnen an den Berufsbildenden Schulen in Jever die Auszubildenden der Hauswirtschaft in Praxis und Theorie.

Um den Beruf der Hauswirtschafterin voranzubringen, wollen Landwirtschaftskammer, BBS Jever und die Ausbildungsbetriebe seine Bedeutung verstärkt in den Schulen hervorheben und so mehr Auszubildende anwerben. Und dabei soll auch gleich mit dem Klischee von Hauswirtschaft als „Waschen und Putzen“ aufgeräumt werden. Mit Aktionen in den Ausbildungsbetrieben sollen junge Leute die Hauswirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt erleben und im Tagesablauf erfahren, dass Hauswirtschaft viel zur Lebensqualität beiträgt.

Eine Ausbilderin, die den Haushalt in einem landwirtschaftlichen Betrieb und Ferienhof leitet, berichtete, wie der Tag bei ihr mit den Tieren im Stall beginnt, sich fortsetzt im Wohnhaus mit Essenszubereitung und Wohnungspflege und Ferienkinderbetreuung am Nachmittag. „Das sind viele Berufe an einem Tag“, sagte sie.

In einem Wohnheim sorgen die Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft für warme Atmosphäre, die Räume sind dekoriert, der Duft aus der Küche durchzieht das Gebäude. Die Auszubildenden der Hauswirtschaft übernehmen dort Verantwortung für die Versorgung der Bewohner.