Jever /Hooksiel Unentschuldigte Fehltage – „das geht in der Bewerbung überhaupt nicht“, sagt Sven Klostermann: „Wir müssen uns auf unsere Auszubildenden verlassen, und wer schon in der Schule unentschuldigt fehlt, wird dies auch in der Ausbildung tun.“

Der Inhaber des Restaurants „Zum Schwarzen Bären“ in Hooksiel hat im Rahmen des Rotary-Projekts „SchuB“ 14 junge Leute aus der Oberschule Tipps zum Bewerben gegeben. „Keine Fehltage“ – das predigt auch Lehrerin Antke Buß-Beening. „Aber wer hört schon auf Lehrer. . .“

Dazu gibt es jede Menge Informationen, was sich in der Bewerbung gut und schlecht macht. So sind richtige Rechtschreibung und Praktikumsbescheinigungen von Ferienjobs wichtig, die das Interesse der Schüler an der Berufswelt zeigen.

„SchuB – wir schieben an“: So heißt das Bewerbungstraining, das Berufsdienst-Vorstand Werngard Wölbern federführend für den Rotary-Club Jever-Jeverland im fünften Jahr für Jugendliche aus der Region anbietet. Und die Zahlen sprechen für sich: 816 Jugendliche der Oberschulen (OS) Hohenkirchen, Jever und Sande und der einjährigen Berufsfachschule Wirtschaft – Logistikdienstleistungen – der BBS Jever haben am Projekt bislang teilgenommen. Experten von 19 Betrieben aus der Region haben bei 77 Terminen von jeweils drei bis vier Stunden ihre Fachwissen geteilt. „Die Rückmeldungen von den Betrieben und den Jugendlichen sind überwiegend sehr positiv“, freut sich Wölbern.

Unterdessen sind Jugendliche im „Schwarzen Bären“ in der Küche am Werk, um unter Anleitung von Azubi Daniel Aden (Schortens) das Mittagessen (Schnitzelchen, Gemüsestrudel und Spätzle) für die Gruppe zuzubereiten. Der 18-Jährige im dritten Lehrjahr macht seine Sache sehr gut, man spürt sein Engagement und die Liebe zum Kochberuf. Weil Daniel, Sieger der jüngsten Jade-Kochmeisterschaft, so gut und motiviert ist, hat es für ihn als Belohnung vom Chef schon einen mehrtägigen Andalusien-Aufenthalt gegeben, wo er bei Spitzenköchen sein Wissen erweitern konnte. Und er hat schon in der Ausbildung erfahren was Klostermann den jungen Menschen immer wieder sagt: „In der Gastronomie steht Dir die Welt offen.“