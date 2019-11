Jever Seit 38 Jahren bietet die Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Menschen mit Behinderung Arbeit – fast ebenso lang gehört auch der Tag der offenen Tür mit Verkaufsständen zum Bestand der Einrichtung im Gewerbegebiet Jever. Die GPS-Werkstatt am Hillernsen Hamm schafft als Einrichtung tragende Brücken, über die behinderte Menschen Zugang zum Leben in der Gemeinschaft bekommen. So sorgt die GPS-Werkstatt in Jever dafür, dass körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen ihren Teil für die Allgemeinheit leisten können.

Gut 5000 Gäste gezählt

Erneut konnten die Besucher die Inklusion erleben und daran teilhaben. Es galt Anstehen für Taschen, Karten für alle Zwecke, Etageren und Vogelhäuser. Ein Renner waren die großen Insektenhotels, die in Barkel im Gebäude an der Langsamstraße gefertigt werden, passend für den Lebensraum der Insekten unserer Region. Ein Phänomen, das jährlich zu beobachten ist: Der Parkplatz war überfüllt, in den Gängen, Ausstellungsräumen und auf dem Freigelände drängten sich die Besucher.

„Es sind bestimmt gut 5000 Besucher da“, schätzte Einrichtungsleiterin Daniela Burr. Die meisten kauften tüchtig ein, so dass von den Tausenden Ausstellungsstücken bis zum Abend, wie in den Vorjahren, nicht mehr viel übrig blieb. Auch kulinarisch wurde einiges geboten. Von den Betreuern der Werkstatt mit ihren Schützlingen alles selbst gebacken und alles superlecker das vielfältige Angebot der Kuchenbar. Wem der Sinn nach Herzhafterem stand, konnte zwischen Bratwurst und schmackhaften Grünkohl wählen. Eine Tombola lockte außerdem mit zahlreichen Preisen.

Die Menschen mit Behinderungen zeigten den Besuchern ihren Arbeitsalltag. Ihre Aufgaben sind Kabelkonfektionierung, Montage- und Verpackungsarbeiten. Neben Leitungen für Halogenlampen und Kabelbäume werden Elektro-Konsolen für Badmöbel gefertigt. Erstmals präsentierten sich einige Firmen aus der Region, die Menschen aus der Werkstatt Jever im Rahmen des Programms „Vielfalt leben“ beschäftigen, ihre Arbeit. Mit welchem Engagement das Team arbeitet ist beispielhaft und die Arbeit der Werkstätten ist aus der deutschen Industrie nicht mehr wegzudenken“, betont Werkstattleiter Hergen Hohn.

Wir wollen in unserer Werkstatt Betreuungs-Angebote mit hoher menschlicher und fachlicher Kompetenz organisieren und durchführen, so der stellvertretende Einrichtungsleiter Christian Pohl und dazu helfen uns die Einnahmen aus dem Verkauf. In Jever sind 240 Menschen mit Behinderung, die von 50 Mitarbeitern und sechs Absolventen im Freiwilligen Sozialen Jahr betreut und beschäftigt werden. Sie alle arbeiteten seit Monaten für den Tag der offenen Tür mit seiner Verkaufsausstellung. Sehr zur Freude der Kundinnen und Kunden: Bärbel Keemann-Janßen war eine von ihnen. Sie schwärmte von dem individuellen Angebot: „Das findet man nur hier“.

Erlös für Investitionen

Dieser Unterstützung sind sich auch Manuela und Marcus Lübben bewusst, die mit ihren beiden Kindern zu den Besuchern gehörten „und sind dankbar, dass wir gesund sind.“ Mitarbeiter der GPS hatten den Basar maßgeblich organisiert. „Wir machen das nicht nur für uns selbst, sondern möchten uns mit dem Basar auch ein wenig in der Gesellschaft unserer Region präsentieren“ ist die Devise.

Mit Erfolg: Mit dem erbastelten Geld werden vor allem Investitionen getätigt, die sonst nicht möglich wären, erklärt Daniela Burr, die damit auch die Innenhofgestaltung zur Entspannung finanziert.