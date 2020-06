Jugendhaus Jever Geöffnet: Endlich mal weg von den Eltern

Jever Um Viertel vor Zwei standen schon die ersten Jugendlichen vor dem Jugendhaus Jever. Dessen Wiedereröffnung hatte sich schnell herumgesprochen. Die Nachfrage bei Kindern und Jugendlichen war groß. Hausleiter Detlef Berger und seine Kollegen hatten richtig „gekämpft“, wie Berger es formuliert, dass das Jugendzentrum unter Auflagen nach dem Lockdown Mitte März wieder öffnen darf. „Die vergangenen Tage waren sehr aufregend. Wir haben ein gemeinsames Sicherheitskonzept entwickelt und beim Landkreis eingereicht. Am Donnerstagmittag gab es dann grünes Licht.“

Jugendzentrum: das ist zu beachten Es dürfen nur 10 Besuchergleichzeitig ins JUZ, Wartebereich auf dem Außengelände. Abstands- und Hygieneregeln: Hände gründlich waschen und desinfizieren; Abstandsregelung von 1,5 m vor dem und im JUZ; Mund-Nasen-Schutz. Name und Adresse des Besuchers sowie die Uhrzeit des Besuchs werden dokumentiert. Geänderte Öffnungszeiten des Jugendzentrums: Montags, dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr. Infos unter Tel. 04461/ 91 35 06.

Im Jugendhaus hat sich einiges verändert: So sind statt zwei Kickertische nur noch einer zum Spielen da, eine große Spuckschutzwand hängt mittig über den Kickern. Auch die Sitzmöglichkeiten wurden reduziert. Schließlich sollen sich nur noch zehn Besucher zugleich im JUZ aufhalten.

Elternfreie Zone

Die Jugendlichen haben nun endlich eine Alternative zum familiären Miteinander der vergangenen Wochen. Gemeinsames Spielen am Kicker- oder Billardtisch, Fußball im Freien oder einfach Beisammensitzen auf den Sofas. Gleichaltrige treffen, das ist für Heranwachsende besonders wichtig. Von einigen Halbwüchsigen hört man, dass ihnen die Eltern irgendwann auf die Nerven gehen.

Viele der Kinder und Jugendlichen gehen noch nicht oder nur zu bestimmten Zeiten wieder in die Schule. Die 12-jährige Jeveranerin Lara-Sophie Möllendorf darf erst ab dem 15. Juni wieder die Schulbank drücken und freut sich darauf. „Ich freue mich auf meine Freunde und Schulalltag. Das Lernen mit den Lehrern ist meist einfacher als mit den Eltern“, sagt sie. „Unsere Eltern haben es ja doch anders gelernt als wir heute.“ Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Hannah hat es schon besser: Sie darf seit drei Wochen wieder in die Schule.

Die Erzieher Marco Rühle und Dagmar Assing konnten sich in den vergangenen Wochen nicht mit ihren Schützlingen treffen, kommuniziert wurde trotzdem fleißig: „Wir waren mithilfe des Videokonferenz-Programmes Zoom und Whatsapp miteinander verknüpft und haben jedem einen Brief geschrieben. Von vielen Jugendlichen kamen sogar Briefe zurück, gerade in der heutigen Zeit eine tolle Sache“, freut sich Assing. Wie sie die Wiedereröffnung gestalten sollten, war Assing und ihren Kollegen erst nicht klar. „Wir hatten überlegt ,Machen wir es mit Anmeldung?’ oder ohne. Eigentlich hatten wir uns zu viele Gedanken gemacht. Wir schauen nun erstmal, wie die Kinder und Jugendlichen das neue Konzept annehmen.“

Programm in Eigenregie

Am ersten Tag waren gleich zehn Jugendliche ins JUZ gekommen. Ein Wartebereich ist aber eingerichtet und sorgt dafür, dass sich nicht zu viele Personen auf einmal in den Räumen des JUZ aufhalten können.

Das Monatsprogramm ist unklar: „Bei uns sagen die Kids selber, was sie gerne tun wollen. Das bleibt auch so, nur in abgespeckter Form und unter Einhaltung der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus. Die Jugendlichen entscheiden untereinander, was in den kommenden Wochen möglich ist und haben auch schon Ideen eingebracht“, sagt Assing.