Jever In einem Land zu wohnen und dort zur Schule gehen zu wollen, aber die Sprache nicht zu können: Könnt Ihr Euch das vorstellen, wie frustrierend das sein kann? Von Null anfangen zu müssen, sich an die Aussprache zu gewöhnen, das Schreiben in fremden Buchstaben zu lernen. Sich mehrmals zu blamieren, weil das eine oder andere Wort einem nicht mehr einfällt – Wörter, die du schon mehrmals benutzt hast und die du eigentlich kennst. So ging es dem einen oder anderen bestimmt auch – ich bin da keine Ausnahme.

Autorin dieses Beitrags ist Saliah Noori. Die 17-Jährige ist Schülerin des Mariengymnasiums und absolviert zurzeit ihr Praktikum zur Berufsorientierung beim Jeverland-Boten der NWZ.

Nun ist es aber nicht so, dass ich mich immer nur schlecht gefühlt habe. Es gab auch Momente, wo ich endlich mal die richtigen Wörter fand und einen anständigen Satz hinbekommen habe. Da fühlst du dich gleich viel besser.

Ich musste zwar von Null anfangen, aber mein Vater hat einen Youtube-Kanal, auf dem ein Perser Deutschunterricht in Videos gibt. Damit konnte ich zumindest die Grundlagen der deutschen Sprache lernen. Später, als ich dann zur Schule gehen durfte, war ich trotzdem nicht in der Lage, am regulären Unterricht teilzunehmen. Deswegen wurde ich erstmal in der Sprachlernklasse untergebracht. Weil dort auch andere Schüler waren, die kein Deutsch sprechen konnten, hat mir das gewisse Sicherheit gegeben.

Dann, nach zwei bis drei Monaten in dieser Klasse, durfte ich in den regulären Unterricht gehen. Aber wie sehr ich mich auch angestrengt habe, es mangelte mir immer noch an der Sprache. Es war so, als ob ich fast keine Luft mehr bekomme, ich wollte oft nur noch losheulen. Die Augen, die Augen, die mich voller Mitleid in der Klasse beobachtet haben, waren einfach nicht mehr zu ertragen. Was mich abgehalten hat, aufzugeben, war mein Traum, den ich unbedingt erreichen will: Das Abitur zu bestehen.

Ich habe dann auf Rat einer Freundin angefangen, Serien auf Deutsch anzuschauen, was mir viel geholfen hat. Mittlerweile kann ich am Unterricht teilnehmen und nicht nur ahnungslos dasitzen wie noch vor zwei Jahren.