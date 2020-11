Kinderbetreuung: Vor Anmeldung ist Kita-Besuch möglich

Jever In Corona-Zeiten ist es nicht möglich, dass Eltern die von ihnen bevorzugte Kindertagesstätte im Voraus besuchen, um Näheres über Begebenheiten, Abläufe, Betreuungszeiten und das Bildungsangebot für ihr Kind in Erfahrung zu bringen. Die Kindergärten der Stadt und des Diakonischen Werks Jever bieten Eltern spezielle Termine unter Einhaltung der Corona-Regeln zum Kennenlernen an.

Eltern, die einen Kindergarten besuchen wollen, können mit der jeweiligen Kita innerhalb der nächsten drei Wochen telefonisch einen entsprechenden Besuchstermin vereinbaren.

Kita Lindenallee, Lindenallee 10, Jever, Tel. 2713

Kita Klein Grashaus, Joachim-Kayser-Str. 8, Jever, Tel. 964400

Kita Ammerländer Weg, Ammerländer Weg 2, Jever, Tel. 913357

Kita Hammerschmidtstraße 41, Jever, Tel. 7485290

• Kitas der Stadt

Kita Moorwarfen, Moorwarfer Gastweg 41a, Tel. 3547

Kita Cleverns, Am Friesenwall 6, Tel. 912610

Kita Schützenhofstraße 88, Jever, Tel. 7489152

Kita Schurfenser Weg 1, Jever, Tel. 9680631.

Weitere Infos zu den Kindergärten und Krippen Jevers gibt es auch auf der Internetseite der Stadt. Dort steht auch ein Anmeldeformular zum Download bereit: