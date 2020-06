Kindergärten Und Krippen: In Jevers Kitas startet die eingeschränkte Betreuung

Jever In den Kindergärten in Jever laufen die Planungen zur erweiterten Betreuung: Die Notbetreuung in den Kindergärten und Krippen für bestimmte Berufsgruppen wird am Freitag, 19. Juni, eingestellt, teilt Bürgermeister Jan Edo Albers mit. Ab Montag, 22. Juni, können wieder mehr Kinder betreut werden – „eine Regelbetreuung wie vor der Corona-Krise wird es vorerst nicht geben“, so Albers: Sie wird erst im August möglich sein.

Komplexe Organisation

Die nun startende „eingeschränkte Betreuung“ sieht vor, dass die Kinder wieder in der Gruppe mit ihrer vertrauten Erzieherin aufgenommen werden, in der sie auch vor der Krise betreut wurden. Die Mischung von Gruppen ist untersagt und auch Spielplätze und Bewegungsräume dürfen nicht gruppenübergreifend genutzt werden. Die Erzieherinnen sollen nach Möglichkeit auch nicht zwischen Gruppen wechseln.

„All dies stellt die Kindertagesstätten und Träger, das Diakonische Werk und die Stadt Jever, vor eine große Herausforderung, die geltenden Vorgaben organisatorisch umzusetzen“, sagt Albers: Die vor der Krise noch gewohnte Flexibilität auch beim Betreuungspersonal ist bis auf weiteres nicht möglich.

Noch kein Ganztag

Die bisher gewohnte Ganztagsbetreuung sowohl im Krippen- als auch im Kindergartenbereich werden die Eltern daher noch nicht wieder erhalten. Die Stadt Jever und das Diakonische Werk bitten die Eltern um Verständnis. Einzelheiten zur Betreuung ab Montag können dann in den Kitas abgefragt werden.

Für die Sommerferien läuft zurzeit eine Bedarfsabfrage zur Kinderbetreuung unter den Eltern. Bei der Ferienbetreuung ist eine Gruppentrennung wahrscheinlich nicht möglich. Je nach Ergebnis der Bedarfsabfrage wird die Stadt Jever noch bis Ende Juni über Art und Form unter Corona-Bedingungen entscheiden.