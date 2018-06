Jever Graf Anton Günther, der einst das Jeverland erbte und damit die Herrschaft Jever mit dem Oldenburger Land verband, dürfte es freuen: Auch die Universität Oldenburg und Jever sind nun partnerschaftlich verbunden.

Bürgermeister Jan Edo Albers ist nun UGO-Botschafter: Der Vorsitzende der Universitätsgesellschaft Dr. Werner Brinker überbrachte ihm jetzt die Ernennungs-Urkunde. Die UGO-Botschafter haben den Auftrag, sich tatkräftig für eine festere Verankerung der Uni Oldenburg in der Region einzusetzen. Sie sollen als Mittler zwischen Universität, Wirtschaft, Politik und Bevölkerung für die Uni Oldenburg und regen Austausch werben .

„Das mache ich“ habe für ihn nach einem Gespräch mit dem Botschafter-Koordinator Hans-Werner Aschoff, Wirtschaftsförderer des Landkreises Oldenburg, schnell festgestanden, sagt Albers: Zum einen, weil ihm die historische Beziehung zwischen Oldenburg und Jever bewusst sei. Und zum anderen, „weil ich davon überzeugt bin, dass die Uni Oldenburg für die Region wichtig ist zur Ausbildung junger Leute: Eine gute Uni, die in der Region bekannt ist, ist ein Standortfaktor“.

Drei Jahre lang ist Albers nun als Botschafter bestellt, um den Ruf der Oldenburger Uni im Jeverland zu verbreiten. Zum Einstand hat er bereits zwei Themen im Kopf, die er zusammen mit der Uni angehen möchte: Zum einen geht es um die medizinische Versorgung im ländlichen Raum – angedacht ist eine Veranstaltung nach den Sommerferien. Zum anderen steht eine Kooperation zwischen Stadt und Landschaftsökonomie an der Uni Oldenburg in den Startlöchern zur Beplanung des bisherigen Sportplatzes Schützenhofstraße.

Brinker lobte, dass der neue UGO-Botschafter sich aktiv einbringen will. Die Gesellschaft – rund 1000 Mitglieder zählt sie – sei sehr froh, dass sie Jan Edo Albers gefunden habe. Denn es gehe um den Brückenschlag zwischen universitärer Wissenschaft und mittelständischer Wirtschaft zur Wissensvermittlung: „Noch immer klaffen Gräben zwischen Wirtschaft und Wissenschaft – unsere Botschafter sollen ermutigen insbesondere den Mittelstand dazu ermutigen, über die Brücke zu gehen“, so Brinker: Durch die Stärkung der Uni werde auch die Region gestärkt. Denn es gehe darum, gutes Personal in der Region zu halten.

