Jever Sie sind vier Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren und haben das Ziel, der Kunst an ihrer Schule einen höheren Stellenwert zu geben. Vor einem knappen Jahr hat sich am Mariengymnasium Jever das „Art Team“ – kurz A-Team – als Nachmittags-AG gegründet. Nun steht das erste Projekt der Jugendlichen kurz vor dem Abschluss.

Zusammen mit Dana Gellner, Bundesfreiwillige am MG, hat sich das Art-Team die Tore der beiden Werkzeug-Container der Hausmeister auf dem Schulhof vorgenommen. Zum Bundesfreiwilligendienst an Schulen gehört, dass die Bufdis ein eigenes Projekt voranbringen. „Und da ich in Richtung Kunst gehen möchte, habe ich das Kunst-Projekt initiiert“, erklärt Dana Gellner.

Kurz vor den Sommerferien erst begannen die Planungen. Nach einer Schulabstimmung über vier Motive stand fest, dass Schloss und Pfau, Frl. Maria und die Jever-Flasche sowie der alte Schuleingang die Rolltore zieren sollen. Der Entwurf stammt von Emily (14). Die Fläche ist acht mal zwei Meter groß.

Und dann ging es los: „Wir haben die Tore abgeschliffen und grundiert, und abends, wenn es dunkel war, per Overhead-Projektor das Motiv auf die Tore übertragen“, berichtet Amelie (16). Die Arbeit ging vor allem in den Sommerferien voran. „Da hatten wir Zeit und das Wetter war gut“, sagt Amelie.

In Sachen Farben und Werkzeug hat Malte Börner das Art-Team beraten. Er hat auch die Profi-Farben organisiert und beim Mischen geholfen. Nun fehlen an dem großen Gemälde noch ein paar Kleinigkeiten. Die sollten in den Herbstferien zu erledigen sein, meint Amelie.

Und danach will die Gruppe mit Dana Gellner zum Projektabschluss noch eine Vernissage feiern. „Auch, damit dieses Projekt nicht das einzige des Art-Teams bleibt“, sagt Dana Gellner. Der Termin zur feierlichen Enthüllung steht noch nicht fest. Was feststeht, ist allerdings dass „The Movement“ um Renke Meenen für Musik, Licht und Tontechnik sorgen werden.