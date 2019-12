Jever Das Wiedersehen zur Weihnachtszeit ist für viele ehemaligen Schüler des Mariengymnasiums Jever schon ein schöner Pflichttermin geworden: Längst in Ausbildung, Studium oder schon lange im Beruf in der Ferne, sind viele über die Feiertage wieder da, besuchen Eltern und Freunde – und auch auch ihre alte Schule. Zum fünften Mal hat die Arbeitsgemeinschaft Unsere Schule, kurz ARGUS, ein jahrgangsübergreifendes Ehemaligentreffen auf die Beine gestellt. Als optimaler Termin hat sich der Tag nach Weihnachten entwickelt, wenn die ganzen Verwandtenbesuche durch sind.

Rund 200 Teilnehmer schauten vorbei, so Lehrerin Kati Finke aus dem rund 15-köpfigen Organisationsteam. Als ältester Abiturjahrgang war 1960 vertreten, und die größte Sehnsucht nach ihrer alten Schule hatte der Abiturjahrgang aus diesem Jahr – was auch wenig wundert, denn viele 2019er leben noch zu Hause im Elternhaus in Jever und umzu und starten erst jetzt ins Studium. Insgesamt waren die 200er-Jahrgänge stark vertreten, vereinzelt kamen auch Schüler der 70er bis 90er Abi-Jahrgänge.

Netzwerk im Aufbau

Unter den Teilnehmern auch Andrea, Sofia und Jean­ette, die 2003 in Jever Abitur gemacht haben. Eine ist heute Fondsmanagerin bei einer Bank in Aurich, die andere Polizistin in Oldenburg und die dritte kümmert sich um den reibungslosen Ablauf in der Wertschöpfungskette ei­nes Wilhelmshavener Un­ternehmens. Was sie nach der Schule gemacht haben, wo sie heute leben und arbeiten, wer schon verheiratet ist und Kinder hat – darum ging’s in vielen Gesprächen unter Mitschülern und mit ehemaligen Lehrern. Und natürlich auch um gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse aus der Schulzeit.

Die Organisatoren hatten die Mensa als Treffpunkt hergerichtet und sich um Speisen, Knabberkram und kalte Getränke gekümmert, der Ehemaligenverein informierte ebenfalls über seine Angebote.

Ganz neu ist auch ein noch namenloses und im Aufbau befindliches Netzwerk, in dem Schüler nach Berufsgruppen recherchieren können. Das Netzwerk soll ehemalige Schüler aller nur denkbaren Berufe und Studiengänge mit den Schülern und angehenden Abiturienten von heute zusammenbringen. Ziel ist, sich über Berufe, Anforderungen, Ausbildungswege und Perspektiven in den jeweiligen Jobs auszutauschen, Mut zu machen oder vielleicht auch die eine oder andere Illusion zu rauben.

Auch eine vor kurzem initiierte neue Vortragsreihe zielt in eine ähnliche Richtung: Dozenten von Hochschulen und Universitäten, natürlich ebenfalls ehemalige Mariengymnasiasten, berichten Schülern des MG über Studienangebote und ihre Hochschulen.

Beim Jahrgangstreffen war das nur der Werbeblock. Im Mittelpunkt stand das Wiedersehen ehemaliger Mitschüler und der Austausch von Handynummern und Werdegängen.

Spaß in der Fotobox

Unter den vielen Besuchern auch Sören Romeike, der 2010 sein Abi in Jever gemacht hat und heute als Gesundheits- und Krankenpfleger in Greifswald lebt und arbeitet. Aus Hannover zum Treffen angereist ist Dieter Schoof-Wetzig. Der Exil-Wangerländer hat 1966 sein Abitur am MG in Jever gemacht, ist über etliche berufliche Stationen schließlich in der Landeshauptstadt gelandet und schon längst im Ruhestand. Almuth Jürgens (Abi-Jahrgang 1969) wurde Lehrerin, lebte lange in Hamburg und inzwischen wieder in Jever.

Ein Highlight des Jahrgangstreffens war diesmal übrigens eine Fotobox. Wer mochte, konnte sich dort an Requisiten bedienen und ablichten lassen und seinen Abi-Jahrgang kreativ darstellen. Für die originellsten Bilder hatte das Organisationsteam Sofortgewinne in Form von Freibier spendiert.