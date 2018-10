Jever Am Anfang sah das alles gar nicht so schwer aus. Doch dann, als der 17-jährige Cedric selbst im Rollstuhl sitzt und einen Basketball in den Korb werfen soll, trifft er daneben. „Doch gar nicht so leicht“, gibt er zu. „Echt bewundernswert, wie andere das schaffen“, sagt er hinterher.

Dokumentarfilm Der Dokumentarfilm „GOLD – Du kannst mehr als Du denkst“, in dem es auch um Kirsten Bruhn geht, zeigt der Lions-Club Wilhelmshaven-Friesland mit den Kino-Freunden Friesland am Mittwoch, 24. Oktober, ab 20 Uhr in der Filmpalette Jever. Das Kino ist ausverkauft. Kirsten Bruhn wird persönlich an dem Abend im Kino anwesend sein und im Nachgang zum Film für Fragen und persönliche Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen. Der Erlös aus dem Eintrittsgeld geht an den Förderverein Behindertensport.

Cedric ist einer von vielen Schülern des Mariengymnasiums, der am Montag Kirsten Bruhn kennengelernt haben, mit ihr gesprochen und dabei vieles dazugelernt haben. Kirsten Bruhn ist dreifache Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics und 65-fache Deutsche Meisterin. Seit ihrem 21. Lebensjahr sitzt sie im Rollstuhl: Nach einem Motorradunfall 1991 in Griechenland auf der Insel Kos ist sie querschnittsgelähmt.

Wie das für sie ist, wie sie vorher gelebt hat und wie sie heute lebt, und auch, wie sie die Tatsache, dass sie im Rollstuhl sitzt, akzeptieren konnte – all das hat Kirsten Bruhn bei ihrem Besuch den Schülern erzählt.

Danach stand Sport auf dem Stundenplan: und die 48-Jährige spielte mit den Schülern des Leistungskurses Basketball und ließ sie einen Parcours absolvieren – und die Schüler saßen ebenfalls im Rollstuhl. „Das ist echt schwer, nicht aus den Beinen heraus zu werfen“, sagt die 17-jährige Antonia. „Das braucht sehr viel Übung.“

Den Kontakt hergestellt hatte Martin Schadewald, der nicht nur Mitglied im Förderverein des Mariengymnasiums ist, sondern auch im Förderverein Behindertensport sowie im Lions-Club.

