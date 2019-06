Jever Ihren vorgezogenen „Friday for future“ haben die 117 Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2019 am Mariengymnasium Jever am Donnerstagabend in der Stadtkirche erlebt: Sie erhielten aus den Händen ihrer Tutoren ihre Abiturzeugnisse und damit ihre Eintrittskarten in die Zukunft.

In feierlichem Rahmen richteten Pastor Rüdiger Möllenberg, Landrat Sven Ambrosy als Vertreter des Schulträgers, Bürgermeister Jan Edo Albers sowie Bernd Brüggemann vom Schulelternrat und Renate Janßen-Niemann vom Verein der Ehemaligen Glückwünsche und gute Ratschläge an die Abiturienten – verbunden mit dem Wunsch, in die weite Welt hinauszuziehen und mit Ausbildung und Studium die weiteren Grundlagen für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu legen.

Schulleiter Jürgen Ploeger-Lobeck ist stolz auf den Jahrgang und griff die „Fridays for future“-Kampagne ebenfalls kurz auf. Er ließ das Schulschwänzen unbewertet, weil der Jahrgang mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,48 das beste Abitur der vergangnen fünf Jahrgänge erreicht habe.

Dass sich beim Blick in die „Zukunft“ schon berühmte Forscher verguckt haben, machte er unter anderem an Gottlieb Daimler („Es gibt keinen Markt für mehr als eine Million Kraftfahrzeuge“, 1901) oder Orville Wright („Kein Flugzeug wird jemals von New York bis nach Paris fliegen“, 1909) fest. Es gebe viele absurd falsche Prognosen zur technischen Entwicklung. In der Zukunft kann alles passieren, so Ploeger Lobeck. „Vielleicht sogar eine verlässliche digitale Infrastruktur am Mariengymnasium.“ „Bleibt immer neugierig“, riet er den Abiturienten.



Die Rede für die Abiturienten hielt Jannes Wiesner.

Wegen der Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren gibt es den nächsten Abiturjahrgang am MG erst 2021.