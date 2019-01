Jever Es ist keine leichte Kost, mit der sich die Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums beschäftigt haben: Zum fünften „Schülersymposium“ haben Oberstufenschüler wieder einige ihrer Facharbeiten vorgestellt. Die Themen reichten von Informatik über Sporterziehung bis zu philosophischen Konzepten in Film und Literatur.

Im Vortrag von Lotta Oelfke ging es um „Ethische Betrachtungen zu Spätabtreibung bei behinderten Föten“. Sowohl bei der Vorstellung als auch bei der Diskussionsrunde wurde deutlich: einfach, darüber zu sprechen, zu diskutieren und dafür oder dagegen zu argumentieren ist es nicht.

Lotta Oelfke hatte über rechtliche Aspekte recherchiert und verschiedene Abtreibungsmethoden beschrieben – und sie stellte Argumente vor: Für eine späte Abtreibung würde sprechen, dass eine schwere Behinderung die Lebensqualität des Kindes und der Eltern beeinträchtigt.

Weitere Argumente: soziale Isolation, schlechtere Perspektiven im Job, finanzielle Belastung, so die Schülerin. „Zudem muss eine Mutter selbst entscheiden, ob sie sich in der Lage sieht, ein behindertes Kind großzuziehen.“

Die Gegenargumente: Das Recht auf Leben wird genommen. „Ab der 22. Schwangerschaftswoche wäre ein Kind überlebensfähig“, sagt Lotta Oelfke. „Zudem leben wir in einem christlich geprägten Land und so heißt es doch in den zehn Geboten: du sollst nicht töten.“

Gegenargumente

Außerdem: die Eltern könnten von Schuldgefühlen belastet sein. Und: ab der 12. Schwangerschaftswoche ist ein Fötus empfindungsfähig. „Das heißt: es kann die Schmerzen fühlen, die ihm bei der Abtreibung zugefügt werden.“

Zu diesem Argument wurde in der Diskussion gleich eine Gegenfrage geliefert: „Wenn aber eine Abtreibung bedeuten würde, dass dem Kind aufgrund einer schweren Behinderung lebenslange Schmerzen erspart werden würden. . . ?“

In einem waren sich alle Mädchen und Jungen einig: Diese Diskussion kann endlos weitergeführt werden – leicht zu führen ist sie nicht.

Thema des nächsten Vortrags: Sterbehilfe. Unter dem Titel „Vom Eid des Hippokrates zum Genfer Ärztegelöbnis – Die Entwicklungsgeschichte der Medizin“ hatte Tara Tomczak gearbeitet. Sie startete mit einer Zeitreise zurück ins Jahr 460 vor Christus – das Geburtsjahr des „Hippokrates von Kos“. Er prägte den „Corpus Hippocraticum“, den Hippokratischen Eid – Grundlage des heutigen Genfer Ärztegelöbnis’. Darin geht es auch um Sterbehilfe.

Tara Tomczak stellte vier Arten von Sterbehilfe vor: die indirekte, die passive und die aktive Sterbehilfe sowie die Beihilfe zur Selbsttötung. In Deutschland sind die indirekte und die passive Sterbehilfe legal.

Umstritten ist die aktive Sterbehilfe. Auch darüber haben die Schülerinnen und Schüler diskutiert. Einige Ansichten:

• „Es ist die eigene Entscheidung – man sollte selbst die Wahl haben.“

• „Ich bin unentschlossen. Da werden schließlich auch viele aus dem Umfeld in die Entscheidung eingebunden. Illegal sollte es aber nicht sein.“

• „Wenn es legal wäre, könnte das Druck auf die Verwandten ausüben. Wenn, dann müsste ein guter Rahmen geschaffen werden.“

• „Die Rahmenbedingungen müssten klar geregelt werden. Schließlich muss ein Mensch auch in guter geistiger Verfassung sein und eine Impulsentscheidung, zum Beispiel aufgrund einer Depression, ausgeschlossen werden.“

Nach außen tragen

Am Ende wurde deutlich: Es kann viel diskutiert werden, es gibt verschiedene Ansichten. Und genau das soll die öffentliche Vorstellung der Facharbeiten auch bewirken.

Deshalb betonte Organisator Ralf Boës: „Es ist gut, dass einige Facharbeiten in diesem Rahmen nach außen getragen werden – es wäre schade, wenn sie nur im kleinen Rahmen blieben.“ Normalerweise werden die Facharbeiten nur der Oberstufe vorgestellt.

Da aber derzeit die Umstellung von G8 auf G9 läuft, sind auch Schüler der 11. Klasse dabei. „Für sie ist es auch lehrreich, da ihnen das Seminarfach noch bevorsteht.“