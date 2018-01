Jever „Wie kommt man auf die Idee, sich ausgerechnet mit der Stadtentwicklung von Pforzheim zu beschäftigen?“ Das war eine der ersten Fragen, die Emilie Maurer nach ihrem Vortrag über das Industriehaus und die Schlosskirche in der Stadt in Baden-Württemberg am Nordrand des Schwarzwalds beantworten musste. Ihre Antwort war einfach: „Pforzheim kam in den Unterlagen des Seminars vor und ich kenne die Stadt, weil ich dort Verwandte habe.“

Einen ganzen Tag lang haben Schüler des Mariengymnasiums am Dienstag den Schülern des nachfolgenden Jahrgangs die besten Seminararbeiten vorgestellt, mit denen sie sich mit den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht hatten. Und das forderte den Zuhörern einiges an Flexibilität ab, denn die Themen aus verschiedenen Fachbereichen hätten unterschiedlicher nicht sein können.

So war der Hintergrund von Emilie Maurers Vortrag der Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg fast zu hundert Prozent zerstörten Pforzheims – und wie das auf die Menschen wirkt. „Eine beinahe fehlerfreie Stadt, in der Herz und Gemüt unberührt bleiben.“ So hat es eine Bürgerin der Stadt in einem Leserbrief ausgedrückt. „Wie sähe Jever ohne das Schloss aus?“ Das war die Frage, die deutlich machte, wie sehr Menschen Identifikationspunkte in ihrer Stadt brauchen.

Gleich weiter in die Hölle ging es mit Wenke Oltmanns. Sie hatte sich mit den Jenseitsvorstellungen im Mittelalter und der Rezeption in Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“ beschäftigt und herausgearbeitet, wie diese Vorstellungen auch heute noch unser Denken prägen.

Über „Vegetarismus und Tumorbildung“ hatte Frederike Paul gearbeitet. Marten Janßen informierte über Regelungstechnik und Tom Balduff nahm sich „Sport als Schulfach“ vor. Mit „Fictional languages in science fiction stories“ beschäftigte sich Lena Danielmeyer.

Auch wenn die Themen der Schüler sehr unterschiedlich waren – die lebendigen Diskussionen zeigten, dass die jüngeren Schüler durchaus einen spannenden und anregenden Tag hatten.