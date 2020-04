Mitmach-Aktion In Jever: Fröhliche Bilder gegen die Einsamkeit der Senioren

Jever Womit vertreiben sich Kinder die Zeit, wenn sie zu Hause bleiben müssen? Genau: Sie basteln und malen, manche schreiben Geschichten und einige nähen sogar.

„Von vielen Eltern hören wir, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin sie mit den vielen gemalten, gebastelten, genähten, geschriebenen Schätzen ihrer Kinder hinsollen – denn der Platz an den Wänden, auf Tischen und Fensterbänken ist begrenzt“, sagen Serena Falkenhof und Heike Seemann-Grübnau. Die beiden Mütter von der Facebook-Gruppe „Jever’s Spielplätze und viel Me-e/h-r“ haben deshalb eine Mitmach-Aktion gestartet.

„Überall wird davon berichtet, dass gerade Senioren unter der derzeitigen Isolation leiden“, sagt Serena Falkenhof. „Warum also nicht beides verbinden?“ Die Idee:

Bilder gegen die Einsamkeit – so funktioniert’s

• Kinder – und alle, die Spaß dran haben – kreieren etwas Schönes. Und vielleicht schreiben sie ja auch ein paar nette Grüße dazu.

• Ihre Werke können sie die Woche über in der Sammelkiste des NWZ-Jeverland-Boten (Am Kirchplatz 9, Jever) abgeben; die Sammelkiste steht Montag bis Freitag von 9.15 bis 17 Uhr im Vorraum – kontaktlose Abgabe ist also möglich.

• Am Freitag werden die gesammelten Werke von Heike Seemann-Grübnau und Serena Falkenhof abgeholt und an Senioren in der Stadt verteilt – und zwar sowohl an allein lebende Seniorinnen und Senioren als auch an die Bewohner der Pflegeheime.

Die Stadt Jever hat Unterstützung zugesagt bei der Verteilung, der Seniorenbeirat findet die Idee ebenfalls schön – wer Adressen von Senioren mitteilen möchte, die zu Hause wohnen und schöne Post erhalten sollen, kann einen Zettel mit in die Sammelkiste beim Jeverland-Boten legen. Heike Seemann-Grübnau und Serena Falkenhof freuen sich schon auf jede Menge Bilder/Gebasteltes.