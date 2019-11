Jever 116 Betreuungsplätze an der Hammerschmidtstraße, 33 in der Krippe Schützenhofstraße und weitere 80 am Schurfenser Weg: Die Stadt Jever hat innerhalb von knapp drei Jahren ihr Angebot an Krippen und Kindergärten massiv erhöht.

Es ist nicht leicht für die Städte und Gemeinden: Kinder haben ein Recht auf einen Kita-Platz, das neue niedersächsische Schulgesetz erlaubt, Kinder später einzuschulen, und die Beitragsfreiheit in den Kindergärten Kita lässt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zusätzlich steigen.

Freie Plätze sind in den Kindergärten Jevers – sowohl in den städtischen als auch in denen des Diakonischen Werks – dennoch rar. Die Stadt kommt im laufenden Kindergartenjahr gerade so durch das sprichwörtliche Nadelöhr. So konnten fürs neue Kindergartenjahr ab 1. August oftmals nicht die Elternwünsche auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertagesstätte erfüllt werden: Teilweise mussten Kinder aus Cleverns und Moorwarfen auf Kindergärten im Zentrum verteilt werden.

Bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte am Schurfenser Weg zum 1. Februar 2020 hat die Stadt mit der Beibehaltung des Containers am Kindergarten Klein Grashaus und der vorübergehenden Übernahme des Sonnenkäferhauses Übergangslösungen geschaffen. Damit konnten bis zum Sommer aktuelle Betreuungswünsche und Bedarfe weitgehend erfüllt werden.

Um den Überblick über den Bedarf an Betreuungsplätzen für Krippenkinder (1 bis 3 Jahre) und Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) zu behalten, lässt die Stadt Jever seit 2014 einen Kita-Monitor erstellen. Weil der Großteil der jeverschen Kindergärten und Krippen in Trägerschaft des Diakonischen Werks läuft, hatten Stadt und Diakonie die gemeinsame „Fachstelle Kinderbetreuung“ mit Andree Heeren (Stadt) und Wolfgang Steinborn (Diakonie) gegründet.

Die beiden prognostizieren in ihrem aktuellen Kita-Monitor eine Entspannung bei den Krippenplätzen in den kommenden Jahren – und sogar ein Überangebot ab 2020/21: Dann soll es zehn Krippenplätze mehr geben als angemeldete Krippenkinder. Und auch bei den Kindergartenplätzen sehen die beiden ein plötzliches und deutliches Überangebot: Ab 2022/23 sollen in Jever gar 50 der 408 Betreuungsplätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren freibleiben.

Basis dieser Prognose ist der Wegfall der privaten Kindertagesstätte „Sonnenkäferhaus“: Wie berichtet, hatte Anika Gräßner-Weber im Juli ihr Sonnenkäferhaus geschlossen. Sie hatte Eltern eine maximal flexible Betreuung ihrer Kinder möglich gemacht. Steinborn geht nun davon aus, dass das die Anmeldequoten in den öffentlichen Kindergärten und Krippen senkt. „Da das flexible Betreuungsangebot Sonnenkäferhaus wegfällt, wird die Nachfrage voraussichtlich zurückgehen“, sagte er jetzt bei der Vorstellung des Kita-Monitors im jeverschen Fachausschuss.

Allerdings: Es handelt sich um eine Prognose. Da sich die Nachfrage auch genau andersherum entwickeln könnte, soll der Kita-Monitor ab sofort in kürzeren Abständen vorgelegt werden.