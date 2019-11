Jever Für Schulleiterin Bettina Golland verlief der Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales und Familie am Donnerstag alles andere als erfreulich: Die Entscheidung über eine Erweiterung der Paul-Sillus-Grundschule wurde vertagt: Jevers Politik sieht keine Notwendigkeit für einen Anbau im hinteren Bereich.

Zuvor hatte Golland die Ausschussmitglieder durch die Ganztagsschule geführt; dabei zeigte sie auf, wo überall Platz fehlt. So müssten Besprechungen mit Schülern und Eltern in den Klassenräumen stattfinden, größere Veranstaltungen wie Konzerte – die Paul-Sillus-Schule bewirbt sich derzeit als „musikalische Grundschule“ – müssten weiterhin im Dannhalm-Theater stattfinden. Die Schule sei eine klassische „Flurschule“, in der die Kinder lediglich in den Fluren und in der Turnhalle zusammenkommen können.

Ganztag an der Paul-Sillus-Grundschule Die Paul-Sillus-Grundschule hat im laufenden Schuljahr rund 230 Schülerinnen und Schüler; für 2020/21 rechnet die Schule mit 242 Kindern. Gut die Hälfte der Mädchen und Jungen nutzen das Ganztagsangebot – sie werden montags bis donnerstags im Anschluss an den regulären Unterricht bis 15.30 Uhr weiterbetreut; dazu gibt es Lern- und Übungszeiten und AGs. Zu erwarten ist, dass die Schülerzahlen in den kommenden Jahren steigen und die Grundschule durchgehend dreizügig und teilweise vierzügig wird. Damit steigt auch die Zahl der Kinder, die im Ganztag betreut werden. Für den Ganztagsbetrieb möchte die Paul-Sillus-Schule einen Anbau, der vormittags für Unterricht und nachmittags zur Betreuung genutzt werden soll.

Neben der einzigen Behindertentoilette am Haupteingang befinden sich die normalen Toiletten entlang des Flures. Wenn man den Weg erstmal hinter sich gelassen hat, kommt jedoch die nächste Hürde: Um in die Toilettenräume zu gelangen, muss man einige Stufen nach unten gehen Barrierefreiheit und Sicherheit sehen anders aus, sagte Golland.

„Ich habe auch bei dem behelfsmäßig eingerichteten Ganztagsraum ein schlechtes Gefühl, die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren nachmittags hier betreuen zu lassen, weil es doch sehr eng und stickig ist“, sagt Bettina Golland. Sie wünscht sich: „Das Ergebnis muss qualitativ ordentlich sein für die Kinder und pädagogischen Mitarbeiter.“ Ab 2022/23 soll die Paul-Sillus-Schule teilweise im vierzügigen Schulbetrieb laufen.

Doch die Politik meldete Zweifel an den Ausführungen der Schulleiterin an: Dr. Matthias Bollmeyer (CDU) und Gerhard Werber (FDP) sehen den Platzbedarf nicht. Statt der von der Schule gewünschten fünf neuen Mehrzweckräumen, könne das Foyer mit Hilfe von Trennwände schließlich in Räume unterteilt werden – dadurch würde Platz geschaffen. „Wir dürfen zu diesem Zeitpunkt keine überstürzte Entscheidung fällen. Es bedarf weiterer Erörterung und Modifizierung der Sachlage“, so Bollmeyer.

Bürgermeister Jan Edo Albers möchte die Paul-Sillus-Grundschule – bisher die einzige Grundschule mit Ganztagsangebot in Jever – erweitern. Er schlug vor, die Entscheidung über den Antrag bis zur nächsten Ratssitzung im Februar zu vertagen. Bis dahin soll detailliert und durch fachmännische Begutachtung festgestellt werden, welche Räume wie genutzt werden und welche Erneuerungen relevant sind. Dazu will der Ausschuss sich noch die IGS in Schortens zum Vergleich anschauen.

Beschlossen wurde, dass der Kindergarten Moorwarfen ab Januar eine Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe umwandeln kann – dort besteht mehr Bedarf an Ganztagsbetreuung.