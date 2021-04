Saatkrähen-Cam in Jever: Das erste Küken ist da

Jever Nach knapp drei Wochen geduldigen Brütens sind die Jungen der Saatkrähen im Schlosspark Jever geschlüpft: Am Montag konnte über die Live-Cam, die im Februar über einem der Nester installiert wurde, das erste Küken entdeckt werden.

In den vergangenen beiden Jahren schlüpften die ersten Küken am 11. April (2019) und am 5. April (2020), somit verschiebt sich die Brutsaison der „Mathilde“ genannten Saatkrähe in diesem Jahr etwas nach hinten. Für die Saatkrähen-Partner beginnt nun eine anstrengende Zeit, da sie allein die Versorgung der Saatkrähenfamilie übernehmen. Sie sind im Umland Jevers derzeit auf den Feldern bei ihrer Suche nach Regenwürmern, Larven und Insekten zu beobachten.

Das Geschehen im Nest ist per Live-Stream einzusehen:

