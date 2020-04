Abiprüfungen In Corona-Zeiten: Klausurvorbereitung – auf Abstand

Jever /Schortens 14 Tage bleiben für die intensive Vorbereitung auf die Abiturprüfungen und letzte Wiederholungen des Prüfungsstoffs: Am Montag sind auch die 67 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums der Berufsbildenden Schulen Jever in die Schule zurückgekehrt – um ihre Zulassung zum Abi 2020 zu erhalten.

„Sie sehen optimistisch aber dennoch mit gemischten Gefühlen den Prüfungen entgegen“, sagt Andrea Cornelius, Leiterin der Beruflichen Gymnasien“: „Und das nicht, weil sie sich nicht gut vorbereitet hätten.“ Denn seit der Schulschließung zur Eindämmung der Corona-Epidemie am 16. März stehen die Schülerinnen und Schüler im ständigen Austausch mit ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern, berichtet Cornelius.

Strenge Hygieneregeln

Doch trotz akribisch eingehaltener Hygieneregeln im Schulgebäude und entsprechender Belehrungen bleibe bei vielen ein mulmiges Gefühl – nicht zuletzt auch bei den jungen Leuten, die einer Risikogruppe angehören.

„Wir tun alles, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu schützen. So werden Prüfungsvorbereitungen und Prüfungen für Risikoschülerinnen und -schüler zum Beispiel einzeln in dafür extra vorgesehenen Räumen durchgeführt“, erklärt Andrea Cornelius.

Die schriftlichen Abi-Prüfungen beginnen am 12. Mai – bis 23. Mai sind Klausuren angesetzt. Die mündlichen Prüfungen folgen vom 3. bis 20. Juni. „Wir wünschen dafür viel Erfolg“, betont Andrea Cornelius. In welchem Rahmen dann am 10. Juli die Abiturzeugnisse ausgegeben werden, steht zurzeit noch nicht fest.

Weitere 80 Abiturienten bereiten sich an der IGS Friesland-Nord in Schortens auf die Prüfungen vor – und hoffen, dass sie in den verbleibenden 14 Tagen bis zu den Klausuren noch möglichst viel Stoff wiederholen können.

Auch andere Abschlussklassen der Berufsbildenden Schulen Jever sind seit Montag wieder in der Schule, um sich vorzubereiten und Prüfungen abzulegen. Die BBS hat einen detaillierten Zeitplan für die Rückkehr der verschiedenen Ausbildungsgänge erstellt – als erste kehrten die Berufsschulklassen der Kosmetikerinnen, Maurer und Zimmerer im dritten Ausbildungsjahr am Montag in den Unterricht zurück.

Berufsschüler zurück

Am Dienstag ging es mit den Automobilkaufleuten im dritten Ausbildungsjahr weiter und an diesem Mittwoch beginnt der Unterricht für die Hauswirtschafterinnen und Frisörinnen sowie die Metallbauer, Konstruktionsmechaniker und Industriemechaniker im dritten Ausbildungsjahr wieder.

Im Mai dürfen dann auch nacheinander alle Auszubildenden im zweiten Lehrjahr und die Berufsvorbereitungsklassen zurückkehren – als letzte nehmen am 8. Juni die Frisörinnen und Kfz-Mechatroniker im 1. Ausbildungsjahr den Unterricht wieder auf.

Mehr Infos unter www.bbsjever.de