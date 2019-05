Jever /Schortens Die Planungen für den gemeinsamen Ferienpass der Städte Jever und Schortens laufen auf Hochtouren. Die Sommerferien sollen für Kinder und Jugendliche von fünf bis 17 Jahre auf keinen Fall langweilig werden. „Bisher sind 158 Veranstaltungen gemeldet“, sagt Marco Rühle vom Jugendhaus Jever. Noch bis zum letzten Sommerferientag am 14. August können Veranstalter theoretisch Veranstaltungen nachmelden.

Online anmelden

• Alle Veranstaltungen des Ferienpasses können ab 3. Juni angesehen und ab 16. Juni, 12 Uhr, online gebucht werden.

• Die Tickets können im Jugendhaus Jever, Dr. Fritz-Blume-Weg 2, oder im Rathaus Schortens, Zimmer 103, Oldenburger Straße 29, abgeholt und bezahlt werden.

• Anmeldungen für das Meerescamp in Schillig sind ab sofort und bis zum 14. Juni online möglich. Weitere Infos bei Felix Rasche unter Tel. 04421/44 678. Infos und Buchung unter ferienspass-jever-schortens.de Anmeldung unter www.wilhelmshaven.feripro.de

„Und wir suchen auch immer noch Menschen, die sich am Ferienpass beteiligen wollen. Vor allem an Kreativangeboten können wir nicht genug anbieten“, sagt Rühle. Räume könnte das Jugendhaus Jever zur Verfügung stellen. „Wenn es jetzt Interessierte gibt, die etwas basteln oder ein anderes Hobby haben, das sich für Kinder eignet, dann können sie sich gern bei uns melden“, sagt Jennifer Rieken.

Die Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr wieder über das Ferienpass-Internetportal (siehe Infobox) buchbar. Angesehen werden können sie ab dem 3. Juni, am 16. Juni, 12 Uhr, werden sie für die Buchung freigeschaltet.

Wer online seine Veranstaltungen gebucht hat, kann sein Ticket ab Montag, 17. Juni, im Jugendhaus Jever oder im Rathaus Schortens bei Rebecca Aden abholen. Der Ferienpass startet mit dem Seifenkistenrennen in Jever.

Jetzt schon anmelden müssen sich Kinder, die am Meerescamp in Schillig teilnehmen wollen. Das Zeltcamp startet am 8. Juli. Anmeldungen erfolgen über eine Internetseite (siehe Infobox).

Neu im Programm ist eine Fahrt in den Serengeti-Park. Auch ein Ausflug ins Jump­house Bremen und in die Lasertag-Arena in Wilhelmshaven werden das erste Mal angeboten. Zudem bietet ein Kaninchenzuchtverein erstmals Basteln mit Kaninchenfell an.

Ansonsten kann wie in den Vorjahren gebastelt, gekocht, geklettert, geschwommen, gespielt oder geforscht werden – für jedes Kind ist etwas dabei. Viele Veranstaltungen sind inklusiv. Sie sind auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung geeignet.

Bei den Fahrten sind auch wieder beliebte Ausflugsziele wie Schloss Dankern oder der Kletterwald Conneforde dabei. Ein großer Dank des Ferienpass-Teams Jever und Schortens geht an alle Veranstalter, die den Pass mit Leben füllen, aber auch an die Sponsoren: „Sie sorgen dafür, dass die Kosten für die Familien gering gehalten werden können“, sagt Rühle.

Die Kosten für Ferienpass-Aktionen für die Eltern starten bei einem Euro pro Kind und Veranstaltung. „Viele liegen bei unter fünf Euro“, so Rieken.

Für alle Betreuer, Ehrenamtlichen und Helfer ist am 20. September ab 19 Uhr auch wieder eine Dankeschön-Feier geplant – „diesmal in der Accumer Mühle mit Beteiligung des Mühlenvereins und der Stadt“, sagt Rebecca Aden.