Solidarität: Zusammenhalt in der Corona-Krise

Jever /Schortens Die katholische Pfarrei St. Benedikt Jever-Schortens will in dieser Zeit der Verunsicherung und Ängste ein pragmatisches Zeichen der Nächstenliebe setzen: Älteren Menschen und chronisch Kranken wird wegen des erhöhten Risikos bei einer Infektion mit dem Corona-Virus dringend geraten, Menschenansammlungen strikt zu meiden. Diesen Personen macht die Kirchengemeinde das konkrete Angebot, ihnen die Einkäufe von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs abzunehmen.

Jeder aus dem Umfeld der Pfarrei, der die Hilfe annehmen will, kann dies im Pfarrbüro unter Tel. 04461/3181 während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr, oder auf dem Anrufbeantworter oder per E-Mail an pfarrbuero@st-benedikt-jever.de anmelden. Die Messdiener werden in kleinen Gruppen zu den Hilfsbedürftigen fahren und deren Einkaufszettel plus Vorkasse einsammeln. Um dabei keinen Kontakt mit den Besuchten einzugehen, werden sowohl die Einkaufszettel als auch die späteren Einkäufe vor die Haus- oder Wohnungstür gelegt.

Der Verein „Dein Deichrad“ will sich an der Aktion von „Menschenkinder – Verein für Inklusion in Jever“ beteiligen, die ebenfalls eine unbürokratische Einkaufshilfe für Ältere und Kranke anbietet. Der Verein will die Zwangspause der Deichräder für die Auslieferung von Einkäufen für Personen nutzen, die derzeit nicht selbst los können oder sollen. Jedes Rad mit Gepäckträger oder Packtaschen und jeder hilfsbereite Fahrer und jede Fahrerin hilft bei der

#NachbarschaftsChallenge.

Der Verein stellt seine Leihräder so weit wie möglich zur Verfügung. Wer unterstützen kann, möge sich im Büro des Vereins unter Tel. 04461/5535 (von 8 bis 14 Uhr) melden.