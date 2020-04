Wir Bleiben Zu Hause: Kinder sind sicher: Alles wird gut

Jever /Schortens Der Alltag wird bunter in Zeiten von Corona: „Stay Home“, „Wir bleiben zu Hause“, „Wir schaffen das!“ heißt es unter einem Bogen voller verschiedener strahlender Farben. Regenbögen schmücken derzeit Gehwege, Fenster und Türen. In vielen Haushalten malen Kinder derzeit bunte Bögen, um zu zeigen, dass man in dieser schweren Zeit lieber zu Hause bleiben sollte: Um sich und andere zu schützen.

Gegen Langeweile und für mehr Solidarität sollen die farbenfrohe Werke zeigen, dass die Kinder aneinander denken. Spaziergänger sollen die Regenbogenbilder erfreuen. In den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram lassen sich viele weitere Bilder zum Beispiel unter den Hashtags #regenbogengegencorona oder #regenbogenaktion finden.

Der hoffnungsgebende Trend soll Anfang März in Italien gestartet sein, unter den Regenbogenbannern aus Stoff oder Papier stand dazu oft „Tutto andra’ bene“ – alles wird gut“. Der Regenbogen symbolisiert Frieden und Hoffnung und erscheint immer bei Sonnenschein, wenn sich die Regenwolken zurückgezogen haben. Mittlerweile zieren etliche Regenbögen nicht nur in Italien Fenster und Gehwege, sondern weltweit.

Und so gibt es nun auch Regenbogenbilder in Jever und Schortens immer öfter zu sehen: Emma Kidwell ist 3 Jahre alt. Ihre Mutter Franziska sagt: „Sie vermisst den Kindergarten und ihre Freunde ganz doll und wir drücken die Daumen, dass sich das Virus bald unter Kontrolle bringen lässt und wir endlich wieder los können.“

Der 9-jährige Tobias-Alexander Heldt ist „so stolz, ein wichtiger Baustein dieser Aktion zu sein“, sagt seine Mutter Ellen Heldt aus Schortens und ließ ihn den Gehweg mit mehreren Regenbögen schmücken. Drei weitere Regenbogenbilder von Tobias-Alexander hängen außerdem laminiert am Vorgartenzaun.

Und auch andere Kinder nutzen ihre Kindergarten- und Schulfreie Zeit, um ihr Zuhause bunter zu gestalten. Für sich und all die anderen.