Jever Es hat sich viel verändert. Peter Demker, der in Heidmühle großgeworden ist und heute in Nürnberg lebt, hat seine ehemalige Schule seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gesehen. 1986 hat er am Mariengymnasium Jever sein Abitur gemacht und war danach auch ziemlich schnell weg aus Friesland. Anfang 50 ist er heute, arbeitet in der IT-Branche. Über die Weihnachtstage hat er Freunde und Familie in der alten Heimat in Schortens besucht und die Gelegenheit genutzt, seine alte Schule zu besuchen und vielleicht ein paar Schulkameraden von damals zu treffen.

„Unglaublich, was sich hier alles verändert hat“, staunt Peter Demker. Dort wo heute die Mensa steht, war früher das Sprachlabor. Das hatte damals schon so seine Tücken. Dort, wo heute die Bibliothek eingerichtet ist, war einst sein Klassenzimmer. Das moderne Gebäude hinten an der Tartanbahn für die Jahrgänge fünf und sechs gab es noch gar nicht. Dort standen zu seiner Schulzeit ein paar einfache Container.

Heute älter als die Lehrer

Platzprobleme hatte das Mariengymnasium damals wie heute. Rund 1200 Schüler besuchen die altehrwürdige Lehranstalt, die 1573 von Maria von Jever als Lateinschule gegründet wurde und manch prominenten Absolventen hervorgebracht hat. 110 Lehrer unterrichten heute am Mariengymnasium. Viele davon sind jünger als etliche der ehemaligen Schüler, die sich in der Mensa zum Wiedersehen und zum Schwelgen in Erinnerungen an alte Schulzeiten trafen.

Zum dritten Mal bereits hatten die „Arbeitsgemeinschaft unsere Schule“ (Argus) und der Verein der Ehemaligen des Mariengymnasiums nach Weihnachten alle, die jemals das Mariengymnasium besucht haben, zum Alumni-Treffen eingeladen. Rund 350 Ehemalige, Schüler und auch im Ruhestand lebende Lehrer, schauten vorbei. Der kommissarische Schulleiter Jürgen Plöger-Lobeck, seit rund einem halben Jahr am MG, sowie Lehrerin und Mitorganisatorin Kati Finke von der Argus begrüßten die Ehemaligen und luden zu Führungen durch das weitläufige Schulgebäude ein.

Die Bandbreite der Ehemaligen reichte von den Abi-Jahrgängen aus den 1950er Jahren bis in die Gegenwart. Schwerpunkt bildeten die Abi-Jahrgänge ab dem Jahr 2000. Abiturienten aus den 1990er Jahren waren so gut wie gar nicht präsent.

Von weit her angereist ist Antje Gerdes, Abi-Jahrgang 1985. Sie lebt nach Stationen in Spanien und Indien seit kurzem in Budapest. Über ein soziales Netzwerk hat sie von dem Ehemaligen-Treffen erfahren und den Besuch in der alten Heimat mit einem Schulbesuch verbunden. Eines Tages will sie mit ihrem Mann – ein aus Stuttgart stammenden Ingenieur – wieder zurück nach Friesland. Das Häuschen in Wüppels ist schon gekauft.

Die Führung durch das Schulgebäude hinterlässt bei manchem Ehemaligen einen kleinen Kulturschock: Romantsch verklärte Erinnerungen an den Olymp, die legendäre Dachkammer im Altbau, oder an das Oberstufengebäude mit dem heruntergekommenen Raucherzimmer und all die dort erlebten Episoden sind übertüncht.

Das alte und in einem einstigen Kasernengebäude eingerichtete Oberstufengebäude wurde vor wenigen Jahren entkernt und von Grund auf und unter Denkmalschutzauflagen saniert und modernisiert. Der Olymp, in dem einst Klassenarbeiten geschrieben wurden, wurde zum Rückzugs- und Beratungsraum für problembeladene Schüler umfunktioniert.

Zu den ältesten Ehemaligen gehört diesmal Enno Schönbohm, Abi-Jahrgang 1955 und später Lehrer für Deutsch und Geschichte am Mariengymnasium. Aus Hannover angereist sind Emil Hinrichs und Dieter Schoof-Wetzig, die beide 1966 Abitur gemacht haben. Ihr Klassenlehrer war damals Egon Heye, der schon lange nicht mehr lebt, einer ihrer Klassenkameraden war der inzwischen ebenfalls verstorbene Falko Oellrich, dessen Ruf als Mathelehrer legendär war.

Schöne Gewohnheit

Dieter Schoof-Wetzig stammt aus der Bäckerfamilie in Middoge, er hat in Hamburg Psychologie studiert und arbeitete in der Lehrerfortbildung. Sein Schulfreund Emil Hinrichs hat als Ingenieur die ganze Welt bereist. Irgendwann landeten sie beide in Hannover und stehen seitdem wieder locker miteinander in Kontakt.

Der Abi-Jahrgang 2018 hatte für Speis und Trank gesorgt. Und mit dem Erlös aus dem Verkauf von Bier und Sekt, Kuchen und Knabbertellern erwirtschaftete er einen erklecklichen Beitrag, um die Abi-Feier 2018 zu finanzieren.

Nach der erneut guten Resonanz bei der Neuauflage will die „Arbeitsgemeinschaft unsere Schule“ die Ehemaligentreffen direkt nach Weihnachten zu einer schönen Gewohnheit werden lassen. „Viele, die einst in Jever ihr Abitur gemacht haben und für das Studium oder den Beruf ihre Heimat verlassen haben, sind über die Weihnachtstage für ein paar Tage wieder in der alten Heimat, besuchen die Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde von einst“, sagt Renate Janßen-Niemann vom Verein der Ehemaligen. Da biete sich ein Wiedersehen mit Klassenmakeraden von einst geradezu an.