Das PC-Seminar

wird noch bis zum 28. Januar jeden Dienstag außer in den Ferien von 13.30 bis 15.30 Uhr im Raum B101 der Berufsbildenden Schulen an der Schützenhofstraße angeboten. Zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen. Anmelden können sich Interessierte unter der Telefonnummer 04461/9667 und per E-Mail an info@bbs-jever.de.