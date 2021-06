Sommerferien: Stadt Jever bietet Kindern Schwimmunterricht an

Jever Die Stadt Jever bietet in den Sommerferien erneut kostenlose Schwimmkurse für Grundschulkinder der dritten und vierten Klasse im Freibad ab: Die Olga-Fink-Stiftung der Stadt hatte vor zwei Jahren Geld für Schwimmkurse zur Verfügung gestellt – davon ist einiges übrig. In Corona-Zeiten ist der Schwimmunterricht an den Grundschulen 2020 weitestgehend ausgefallen. Deshalb soll den jeverschen Kindern von acht bis zehn Jahren nun die Möglichkeit gegeben werden, schwimmen zu lernen.

Die Kurse werden vom 2. bis 13. August und vom 16. bis 27. August angeboten; der Schwimmunterricht findet jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr oder von 13.30 bis 14.30 Uhr statt. Ziel ist, dass alle Kinder am Ende des Kurses die Prüfung zum Seepferdchen-Abzeichen bestehen.

Weitere Infos und Anmeldungen bei Lenette Andoyo-Neumann im Rathaus unter Tel. 04461/ 939 222. Auf der Internetseite der Stadt steht ein Anmeldeformular

