Sommerferien: Werkstatt-Kurse für Eltern und Kinder

Jever In Corona-Zeiten macht das Team der Montessori-Werkstatt keine Sommerferien: Stattdessen bietet die Einrichtung für alle Familien, die in den vergangenen Wochen durch die Schließung der Krippen, Kindergärten, Schulen und Freizeitangeboten auf eine harte Probe gestellt waren, Kurse an.

Für Eltern mit Babys ab Geburt und Kleinkindern bis drei Jahren gibt es jeweils von Montag bis Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, Krabbel- und Eltern-Kind Gruppen. Austausch, Entwicklungsförderung und Kontakte gehören genau so dazu wie gemeinsames Musizieren und fachpädagogische Begleitung.

Für Kinder im Alter von 5,5 bis 8 Jahren gibt es dienstags von 15 bis 17 kreative Themennachmittage:

• 28. Juli: „Upcycling – Müll ist nicht Müll“: aus alten Dingen Neues machen

• 4. August: „Die Sachen-Macher“: Entdecken natürlicher Werkstoffe

• 11. August: „Kinderküche“: von Brot bis Marmelade

• 18. August: „Mit allen Sinnen“: Riechen, Rasten, Schmecken und Fühlen

Infos zu Kosten und Anmeldung im Büro der Montessori-Werkstatt: Tel. 04461/5535. Aufgrund der Corona-Hygiene-Maßnahmen sind die Plätze begrenzt.