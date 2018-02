Jever Inklusion in der Schule ist für viele behinderte Kinder und Jugendliche oft schon ein Problem. Inklusion im Alltag und in der Freizeit finden fast gar nicht statt. Das ist die Erfahrung, die unter anderem Tanja Wirdemann, Günter Graalfs und Nicole Claaßen gemacht haben. Ganz normale Teilhabe am Leben, die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen oder in Vereinen mitzumachen, bleibe ihren Kindern oft versagt, sagen die Eltern: Mal aus Unwissenheit, mal aus Unsicherheit, oft auch aus Desinteresse.

Den Begriff Inklusion nun mit (mehr) Leben füllen will der in Jever neu gegründete Verein „Menschenkinder – Verein für Inklusion“. Initiatoren sind Christina Haartje-Graalfs und Günter Graalfs, Eltern einer inzwischen 16-jährigen Tochter mit Behinderung. Dazu gesellen sich rund 20 weitere Eltern, deren Kinder nicht alle eine Behinderung haben, die aber dennoch aus unterschiedlichen Gründen inklusiv beschult werden.

Kontakt Der Verein „Menschenkinder“ trifft sich künftig an jedem dritten Donnerstag im Monat in den Räumen der Montessori-Werkstatt, Am Tivoli, in Jever. Nächstes Treffen ist am 15. März um 20 Uhr. Informationen un­ter Tel. 0160/6751397

Oft nur Worthülse

„So lange die Kinder klein sind und Kita und Schule besuchen, klappt es gut mit der Inklusion“, sagt Christina Haartje-Graalfs. Wenn die Kinder aber älter geworden sind, die Schulzeit endet und die Berufsausbildung ansteht, wird es schwierig. „Es muss doch noch mehr möglich sein als eine Beschäftigung in der Behindertenwerkstatt“, meint Haartje-Graalfs. Es könne nicht sein, dass nur zwei Prozent der Menschen mit Behinderung eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt finden.

Auch privat sei Inklusion oft nur Worthülse. So berichtet eine Mutter von ihrem Kind, das bis zu seinem fünften Lebensjahr ein ganz normales Kinderleben führte. Dann wurde ein Gehirntumor diagnostiziert. Die Kleine wurde operiert und erlitt bei der OP zwei Schlaganfälle. „Und plötzlich ist dein Kind behindert“, berichtet die Mutter. Heute ist das Kind acht Jahre alt, es geht ihm inzwischen wieder gut, allerdings seien Sprache und Motorik verlangsamt. Freundschaften hätten sich seit der Erkrankung jedoch nicht mehr entwickelt, soziale Kontakte gebe es praktisch nicht. „Es ist traurig und tut weh, wenn dein Kind zum Geburtstag andere Kinder eingeladen hat – und keiner kommt.“

Gutes Beispiel

Für mehr soziale Kontakte und gesamtgesellschaftliche Teilhabe will sich der Verein „Menschenkinder“ engagieren. Ein gutes Beispiel sei die Arbeit des in Schortens sehr rührigen Vereins „Lebensweisen“, der mit vielen Projekten und Initiativen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt und dafür sorgt, dass es das Normalste der Welt ist.

„Viele gute Dinge sind ja schon erfunden. Es wird Zeit, dass die auch nach Jever kommen“, finden die Vereinsmitglieder. Ihnen geht es darum, ein Netzwerk aufzubauen und möglichst viele Betroffene und Interessierte ins Boot zu holen. Vereine, die etwas anbieten wollen. Arbeitgeber, die sich vorstellen können, einen Praktikums- oder gar Ausbildungsplatz anzubieten. Aber auch Treffpunkte in der Stadt. Denn wenn man Inklusion will, dann muss man hinaus ins Leben. Das Leben ist bunt. Mindestens so bunt wie das Vereinslogo.