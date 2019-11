Jever Die Servicestelle für Bildungs- und Teilhabeleistungen der Kreisverwaltung Friesland ist ab sofort im Jobcenter in Jever zu finden. Die Servicestelle ist seit 2011 zuständig für Familien, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Über das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket haben bedürftige Kinder und Jugendliche Anspruch darauf, etwa für Tagesausflüge, gemeinsames Mittagessen in Schule und Kita, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen Geldleistungen zu erhalten.

„Uns ist wichtig, den Bürokratieaufwand für die Eltern und die Leistungsanbieter so gering wie möglich zu halten“, erklärt Andreas Bruns, Leiter des Jobcenters Friesland, den Umzug vom Sozialamt ins Jobcenter. „Die gemeinsame Servicestelle ist Ansprechpartner für alle anspruchsberechtigten Personen in Friesland, die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets erhalten.“

Die Servicestelle ist im Jobcenter an der Sophienstraße 3 in Jever erreichbar. Sie beantwortet Fragen rund um das Bildungs- und Teilhabepaket und ist erreichbar unter Tel. 04461/919 12 00 (Montag, Dienstag, Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an but@friesland.de