Jever Inklusion in der Arbeitswelt – ein Gewinn für alle: Unter diesem Motto lädt die GPS-Werkstatt Jever wieder zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Am Sonntag, 24. November, freuen sich die Beschäftigten und Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte Menschen Am Hillernsen Hamm 12-14 und 37 auf viele Interessierte, um ihnen Einblick zu geben und sich zu informieren. Von 10 bis 16 Uhr sind die Türen für Besucher geöffnet.

Wie immer gibt es schöne Dinge zu kaufen, bei einer Mitmachaktion Preise zu gewinnen; außerdem gibt es eine Tombola, Grünkohl und Bratwurst, Kaffee, Tee und Kuchen und die Gelegenheit, mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen.

Neu in diesem Jahr: Viele Firmen sind dabei, die eng mit der Werkstatt zusammenarbeiten. Sie haben über das Programm „Vielfalt leben“ einzelne Beschäftigte der Werkstatt in ihren Betrieb aufgenommen. Arbeitsbegleiterinnen der Werkstatt stellen die Kontakte her und beraten Arbeitgeber und Beschäftigte vor Ort.

So sind mehrere Beschäftigte der Werkstatt mittlerweile betreut in Arbeit außerhalb der Einrichtung. Das Projekt „Vielfalt leben“ soll berufstätige mit Behinderung fördern und deutlich machen, dass sie sehr gut in Betriebe integriert werden können.

Anliegen der GPS-Werkstätten ist, Menschen mit Beeinträchtigungen passende Arbeitsmöglichkeiten zu verschaffen, sagt Werkstatt-Leiterin Daniela Burr. Das passiert längst nicht mehr nur in der Werkstatt selbst. „Immer mehr Unternehmen in der Region haben erkannt, dass Inklusion in der Arbeitswelt ein Gewinn für alle ist“, sagt sie. Der Tag der offenen Tür ist eine gute Gelegenheit, das gemeinsam zu feiern.

Die Werkstatt in Jever ist eine von sechs Einrichtungen der Gemeinnützigen Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GPS) in Wilhelmshaven. Dort werden etwa 250 Beschäftigte betreut und gefördert.

Vor knapp sechs Jahren hatte sich die GPS auf den Weg gemacht und sich verstärkt um die Vermittlung von Menschen mit Handicap auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bemüht. Das Projekt ,Vielfalt leben‘ wurde begründet. Mittlerweile arbeiten mehr als 120 Beschäftigte in Wilhelmshaven, Ammerland und Friesland in externen Betrieben.