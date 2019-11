Jever /Varel Wohin mit den Förderschulen? Mit dieser Frage sahen sich am Donnerstagnachmittag die Mitglieder des Kreisschulausschusses konfrontiert. Das Gremium tagte in der Mensa des Mariengymnasiums in Jever. Die Frage, wo das neue Gebäude der Förderschule gebaut werden soll, konnte aber noch nicht geklärt werden.

Zum Hintergrund: Die Gebäude der Pestalozzi- und der Heinz-Neukäter-Schule an der Oldenburger Straße in Varel sind marode. Außerdem haben die Schulen dort zu wenig Platz. Deshalb will die Verwaltung am liebsten an anderer Stelle neu bauen.

Als möglichen Standort hatte die Verwaltung in einem früheren Beschlussvorschlag die Oberschule Obenstrohe vorgeschlagen. Das ebenfalls in die Jahre gekommene Gebäude sollte, so der Plan, nach Auslaufen der Oberschule abgerissen werden und als Bauplatz dienen.

Für diesen Vorschlag hatte es bereits im Vorfeld der Sitzung harsche Kritik aus der Politik gegeben. Schließlich ist die Schließung der Oberschule Obenstrohe noch längst nicht beschlossen, für das nächste Schuljahr können deshalb auch wieder Schüler angemeldet werden. Daraufhin hatte die Verwaltung den Beschlussvorschlag geändert: „Die Standortfrage muss noch geklärt werden“, hieß es dort nun. Als Alternativstandort wurde die Arngaster Straße in Varel ins Spiel gebracht.

Zumindest für eine Gruppe in der Schulmensa war klar, wo das neue Förderschulgebäude nicht stehen soll: in Obenstrohe. Dutzende Schüler aus Obenstrohe waren zu der Sitzung angereist und protestierten mit Plakaten gegen eine mögliche Schließung ihrer Schule.

Die Kreistagsabgeordneten wollten sich indes nicht auf einen Standort festlegen. Lediglich Manfred Gäde (AfD) forderte, gleich den Standort an der Arngaster Straße mit zu beschließen. So wäre die Situation der beiden Förderschulen „schnellstmöglich entschärft“, erklärte Gäde – zumal man in Obenstrohe ja erst auf das Auslaufen der Schule warten müsste. Die Verknüpfung von Oberschule und Förderschule habe viel Unruhe in die Bevölkerung gebracht.

Mit seinem Vorschlag stand Gäde aber alleine da, der Antrag wurde von allen anderen Ausschussmitgliedern abgelehnt. Insbesondere Axel Neugebauer (Zukunft Varel) und Walter Langer (Grüne), die beide auch ein Mandat im Vareler Stadtrat haben, erklärten, dass es aus Sicht der Vareler Politik schon „irritierend“ sei, wenn der Kreisbauausschuss den Standort festlege, ohne vorher mit der Stadt Varel zu sprechen. Neugebauer sprach von einem „Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“.

Am Ende einigte man sich darauf, die Verwaltung mit der Planung eines Schulgebäudes im Südkreis zu beauftragen und die Standortfrage noch offen zu lassen. Die Kreisverwaltung soll nach möglichen Standorten suchen und sie zwecks Beschlussfassung wieder in den politischen Gremien des Kreistags auf die Tagesordnung bringen. Die Möglichkeit am Standort der OBS Obenstrohe zu bauen, ist damit also noch nicht vom Tisch.