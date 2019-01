Jever Wenn man die 4,5 Milliarden Jahre der Geschichte unseres Planeten auf die 24 Stunden eines Tages umrechnet, dann umfasst die Zeitspanne der menschlichen Zivilisation lediglich die letzten 1,5 Sekunden vor Mitternacht. Allerdings hat es der Mensch wie kein anderes Lebewesen geschafft, den Planeten umfassend zu verändern. Eine dieser Veränderungen ist die inzwischen im Bewusstsein der Menschen angekommene Vermüllung der Meere. Darüber sprach Prof. Dr. Andre Freiwald vom Senckenberg Institut bei der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Natur und Umweltschutz (WAU) in Jever.

Müll-Teppiche

Erschreckend sind etwa die Bilder von den riesigen Mengen Plastikmüll, die als Müll-Teppiche im Meer treiben. Selbst in den entlegensten Meeresgebieten der Arktis und der Antarktis sowie am tiefsten Punkt der Erde, im Marianengraben in 11 Kilometern Tiefe, findet sich Müll. Freiwald hat bei seinen Expeditionen, bei denen er mit Unterwasserrobotern den Meeresboden untersucht, viele Zeugnisse der Verschmutzung gefunden.

Bis vor wenigen Jahrzehnten hatte die Menschheit offensichtlich keinerlei Bewusstsein dafür, was sie dem Ökosystem Meer antut, berichtete Freiwald: So wurden im Zweiten Weltkrieg etwa 8000 Schiffe versenkt, die dort langsam verrotten. Und auch die Munition, die nach Ende des Krieges nicht mehr gebraucht wurde, kippte man tonnenweise ins Meer. Immer wieder werden Munition und Sprengkörper an die Strände gespült.

Ähnlich ging man mit chemischen Produkten, Öl und selbst radioaktiven Stoffen um – alles landete in der Riesen-Müllkippe Meer. Und in der kurzen Zeit, in der es Produkte aus Plastik gibt, haben es die Menschen geschafft, etwa 270 Millionen Tonnen dieses Stoffes über die Weltmeere zu verteilen.

Düstere Perspektive

„Und da könnte auch unser Plastikgefäß dabei sein, das wir sorgfältig getrennt, womöglich noch ausgewaschen und in den gelben Sack gesteckt haben“, berichtete Freiwald: Ein Teil der Plastikabfälle aus Deutschland und ganz Europa wird nach Asien oder Afrika exportiert. Was dort damit geschieht? Man weiß es nicht so genau.

Was man weiß, ist, dass 90 Prozent des Plastiks im Meer wohl von etwa zehn Flusssystemen weltweit eingetragen werden. Und die Perspektive ist düster. „Wenn es so weitergeht, werden wir im Jahr 2050 mehr Plastik in den Meeren haben als das Gewicht alles Lebens im Wasser zusammen“, meint Freiwald. „Das Absammeln des Mülls ist eine gute Idee, aber auf dem Ozean noch nicht machbar.“