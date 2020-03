Webcam In Jever: Im Nest von Saatkrähe „Mathilde“ live dabei

Live dabei – Saatkrähen- und Schwalben-TV

Live dabei stellt – wie im vergangenen Jahr – einige Tierarten live vor, die im und am Schlosspark sowie im Schloss Jever leben. Für Rückfragen sind die Projektpartner zu erreichen:

• MOBILUM-Mobile Umweltbildung, Petra Walentowitz, Tel. 0151/ 51 44 02 67

• Schlossmuseum Jever, Dr. Antje Sander, Tel. 04461/969 350.

1. Webcam: „Zu Besuch bei einem Saatkrähen-Paar“: Die Saatkrähen-Webcam bildet auch 2020 den Auftakt zu „Live dabei“: Das Schlossmuseum Jever lädt dazu ein, bis Oktober live per Webcam ins Nest zu gucken, zu beobachten, wie die Saatkrähen leben, wie sie brüten, ihre Jungen aufziehen.

2. Webcam: „Einblicke in ein Rauschschwalbennest“: Ab April wird eine zweite Webcam in Betrieb genommen werden, die Einblicke in ein Rauchschwalbennest ermöglicht. Die Rauchschwalbe – auch Hausschwalbe und Gabelschwalbe genannt und Vogel des Jahres 1979 – zählt laut der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands seit 2015 zu den gefährdeten Vogelarten. Die Rauchschwalbe ist sehr gut erkennbar durch ihre besondere Farbgebung und den charakteristisch tief gegabelten und langen Schwanz. Sie baut zum Brüten und für die Aufzucht der Jungen offene, schalenförmige Nester vor allem aus Schlammklümpchen und Stroh auf einen Mauervorsprung oder Balken an der Wand in Ställen oder Scheunen und anderen geschützten Gegebenheiten wie beispielsweise am Schloss Jever. Der Name Rauchschwalbe ist darauf zurückzuführen, dass die Vögel in früheren Jahrhunderten durch die Öffnungen im Giebel ein und aus flogen, durch die auch der Rauch des Herdfeuers abzog.

Zwei Bildschirme (am linken Torhaus und an der linken Seite des Schlosses) laden alle Gäste dazu ein, die Vögel zu beobachten. Auf den Homepages des Schlossmuseums Jever, des Nabu Niedersachsens und der WAU ist ein Live­stream geschaltet. Mit der Erneuerung der Internetverbindung wird sich hier die Qualität in Kürze verbessern.

Live-Webcam unter www.schlossmuseum.de/live-dabei-die-webcam-im-schlosspark/