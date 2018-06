Jever „Manchmal dauert ein Prozess – das heißt aber nicht, dass wir tatenlos zusehen und nichts passiert“: Frieslands Landrat Sven Ambrosy hat am Dienstag zur „Wichtelstube“ in Jever Stellung genommen. Er will den Eindruck aus dem Weg räumen, dass der Landkreis nach ersten Hinweisen auf an angebliche Kindeswohlgefährdung nicht gehandelt habe.

Wie berichtet, soll laut den Vorwürfen eine Tagesmutter der so genannten Großtagespflege zappelige Kinder an Stühlen festgebunden haben, weinende Kinder ignoriert oder in einem separaten Raum eingesperrt haben. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass Kindern absichtlich stets kaltes Essen vorgesetzt worden sei. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat nach einer anonymen Anzeige Ermittlungen aufgenommen wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung von betreuten Kindern.

In einem Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des Jugendamts hatten die Eltern übereinstimmend erklärt, die Vorwürfe gegenüber der Tagesmutter seien nicht wahr.

„Nach ersten Hinweisen haben wir Gespräche geführt. Und als nichts mehr ging, haben wir das letzte Mittel angewendet“, sagte Ambrosy: Nämlich die Schließung der Krippe zum 1. Juni. „Ich möchte dem Eindruck entgegenwirken, dass drei Monate lang nichts passiert ist“, betonte er. „Der Fall ist aber nicht einfach und es müssen alle Seiten angehört werden.“

Er habe er vollstes Verständnis, wenn Eltern meinen, dass nicht genug getan werde. „Kindeswohlgefährdung ist das Schlimmste, das man ertragen muss. Und wir machen dabei keine Kompromisse“, so Ambrosy: „Aber wenn etwas getan wird, muss das Hand und Fuß haben.“

Dass nun Eltern ohne Betreuung für ihre Kinder dastehen, bedauere er sehr, sagte Ambrosy. „Aber die Verwaltung versucht das zu regeln.“ Eltern, die direkt auf den Landkreis zugekommen seien, seien bereits an neue Tagesmütter vermittelt worden oder es werde – wenn es nicht gepasst habe – weiterhin versucht, eine andere Lösung zu finden, fügte Kreisrätin Silke Vogelbusch hinzu.

Wie berichtet, fühlen sich die Eltern vom Landkreis im Stich gelassen. Denn dass die Schließung der „Wichtelstube“ die letzte Möglichkeit zur Klärung der Situation in der von drei selbstständigen Tagesmüttern betriebenen Krippe ist, stand bereits am 21. März fest: An diesem Tag hatte das Jugendamt die Eltern eingeladen, um die erhobenen Vorwürfe zu erörtern. „Doch egal, wann eine solche Entscheidung gefällt wird, es entsteht die gleiche schwierige Situation“, so Ambrosy.